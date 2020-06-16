У харківській "інфекційці" бракує персоналу, шукають варіанти розвантажити

Глава Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер наполягає, що місцеву обласну інфекційну клінічну лікарню, яка приймає основну частину пацієнтів з підтвердженим COVID-19, необхідно розвантажити.

Джерело: Кучер журналістам у вівторок, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Треба її розвантажити. Це факт. Або залучити більшу кількість людей - медпрацівників, які посилили б той колектив, який працює вже не один місяць, або розвантажити, перемістивши центр в інше місце".

Деталі: Глава ОДА нагадав, що для прийому хворих з підтвердженим COVID-19 планувалося відкрити Харківський обласний диспансер радіаційного захисту населення, який був визначений Міністерством охорони здоров'я серед опорних, але проти цього виступають чорнобильці.

Разом з тим, після того, як диспансер знову отримав можливість приймати пацієнтів на планове лікування, туди госпіталізували тільки одна людина.

У свою чергу директор Харківської обласної інфекційної клінічної лікарні Павло Нартов зазначив, що зараз на лікуванні в лікарні знаходяться більше 200 хворих, в тому числі 162 - з підтвердженим COVID-19. В установі не вистачає персоналу.

Нартов також висловив подив з приводу позиції колег, які відмовляються приймати і лікувати хворих з COVID-19.

Він також заявив, що в разі необхідності "інфекційка" готова допомогти колегам і із засобами індивідуального захисту, і з апаратами ШВЛ.

Пряма мова: "Такого не може бути. Якщо визначена лікарня, вона повинна працювати. І ці хворі повинні лікуватися як раз в цьому лікувальному закладі. У них (в диспансері радіаційного захисту) багато точок доступу є до кисню. Наприклад, у нас їх 18 по лікарні, у них - 40. Хворим, що надходять в наш стаціонар, потрібен кисень ...

... Ми можемо допомогти. У нас є засоби індивідуального захисту. Ми можемо перерозподілити, якщо там буде недостатня кількість. Ми це питання неодноразово обговорювали. Якщо буде не вистачати ШВЛ, ми можемо своїми ШВЛ з ними поділитися.