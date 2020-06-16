В харьковской "инфекционке" не хватает персонала, ищут пути разгрузить

Глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер настаивает, что местную областную инфекционную клиническую больницу, принимающую основную часть пациентов с подтвержденным COVID-19, необходимо разгрузить.

Источник: Кучер журналистам во вторник, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Надо ее разгрузить. Это факт. Или привлечь большее количество людей - медработников, которые усилили бы тот коллектив, который работает уже не один месяц, или разгрузить, переместив центр в другое место".

Детали: Глава ОГА напомнил, что для приема больных с подтвержденным COVID-19 планировалось открыть Харьковский областной диспансер радиационной защиты населения, который был определен Минздравом в числе опорных, но против этого выступают чернобыльцы.

Вместе с тем, после того, как диспансер вновь получил возможность принимать пациентов на плановое лечение, туда был госпитализирован только один человек.

В свою очередь директор Харьковской областной инфекционной клинической больницы Павел Нартов отметил, что сейчас на лечении в больнице находится более 200 больных, в том числе 162 - с подтвержденным COVID-19. В учреждении не хватает персонала.

Нартов также выразил недоумение по поводу позиции коллег, отказывающихся принимать и лечить больных с COVID-19.

Он также заявил, что в случае необходимости "инфекционка" готова помочь коллегам и со средствами индивидуальной защиты, и с аппаратами ИВЛ.

Прямая речь: "Такого не может быть. Если определена больница, она должна работать. И эти больные должны лечиться как раз в этом лечебном учреждении. У них (в диспансере радиационной защиты) много точек доступа является к кислороду. Например, у нас их 18 по больнице, у них - 40. Больным, поступающим в наш стационар, нужен кислород…

…Мы можем помочь. У нас есть средства индивидуальной защиты. Мы можем перераспределить, если там будет недостаточное количество. Мы этот вопрос неоднократно обсуждали. Если будет не хватать ИВЛов, мы можем своими ИВЛ с ними поделиться.