Командир бойового корабля шпигував для спецслужб Росії – СБУ

Військова контррозвідка Служби безпеки попередила загрозу витоку відомостей у сфері бойової готовності Військово-Морських сил представникам спецслужб РФ.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Співробітники СБУ встановили, що командир бойового корабля виїхав до тимчасово окупованої території АР Крим. Там він почав співпрацювати із спецслужбами РФ і набув російського громадянства. Після цього капітан 2 рангу повернувся до місця дислокації свого екіпажу і почав збирати інформацію з обмеженим доступом.

Отримані відомості фігурант планував передати іноземним кураторам після виїзду на постійне місце проживання до анексованого півострова. Для цього найближчим часом він збирався звільнитися з лав ЗСУ.