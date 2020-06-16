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Командир бойового корабля шпигував для спецслужб Росії – СБУ

Вівторок, 16 червня 2020, 19:11
Командир бойового корабля шпигував для спецслужб Росії – СБУ

Військова контррозвідка Служби безпеки попередила загрозу витоку відомостей у сфері бойової готовності Військово-Морських сил представникам спецслужб РФ.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Співробітники СБУ встановили, що командир бойового корабля виїхав до тимчасово окупованої території АР Крим. Там він почав співпрацювати із спецслужбами РФ і набув російського громадянства. Після цього капітан 2 рангу повернувся до місця дислокації свого екіпажу і почав збирати інформацію з обмеженим доступом.

 

Отримані відомості фігурант планував передати іноземним кураторам після виїзду на постійне місце проживання до анексованого півострова. Для цього найближчим часом він збирався звільнитися з лав ЗСУ.

Українська правда

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Теми: СБУшпигунствоРосіяКрим
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