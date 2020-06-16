Командир боевого корабля шпионил для спецслужб России – СБУ

Военная контрразведка Службы безопасности предупредила угрозу утечки сведений в сфере боевой готовности Военно-Морских сил представителям спецслужб РФ.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Сотрудники СБУ установили, что командир боевого корабля выехал к временно оккупированной территории АР Крым. Там он начал сотрудничать со спецслужбами РФ и получил российское гражданства. После этого капитан 2 ранга вернулся к месту дислокации своего экипажа и начал собирать информацию с ограниченным доступом.

Полученные сведения фигурант планировал передать иностранным кураторам после выезда на постоянное место жительства в аннексированного полуострова. Для этого в ближайшее время он собирался уволиться из рядов ВСУ.