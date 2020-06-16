Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Командир боевого корабля шпионил для спецслужб России – СБУ

Вторник, 16 июня 2020, 19:11
Командир боевого корабля шпионил для спецслужб России – СБУ

Военная контрразведка Службы безопасности предупредила угрозу утечки сведений в сфере боевой готовности Военно-Морских сил представителям спецслужб РФ.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Сотрудники СБУ установили, что командир боевого корабля выехал к временно оккупированной территории АР Крым. Там он начал сотрудничать со спецслужбами РФ и получил российское гражданства. После этого капитан 2 ранга вернулся к месту дислокации своего экипажа и начал собирать информацию с ограниченным доступом.

 

Полученные сведения фигурант планировал передать иностранным кураторам после выезда на постоянное место жительства в аннексированного полуострова. Для этого в ближайшее время он собирался уволиться из рядов ВСУ.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: СБУшпионажРосcияКрым
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
СБУ
В Виннице задержали разведчика донецких террористов
Житомирская компания продавала лекарства в Россию, они шли к раненым оккупантам – СБУ
СБУ взялась за попа УПЦ МП в Бородянке из-за помощи оккупантам и пыточной
Последние новости
15:26
В Германии самым популярным политиком 2023 года стал министр обороны
15:18
Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны
14:52
Путин разрешил покупку Росбанком доли французского бизнеса в российских компаниях
14:37
Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей
14:34
Голубцы признали нематериальным культурным наследием Украины от Одесской области
14:23
OpenAI ведет переговоры о привлечении новых инвестиций на $100 миллиардов - ЗМІ
14:09
Министр обороны Британии: Нельзя дать Украине проиграть, надо увеличивать расходы на оборону
13:58
После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат
13:52
Ждали 95 лет: изображение Микки Мауса станет общественным достоянием США
13:37
В "Дії" теперь можно менять базовую информацию о ФЛП
Все новости...
Реклама: