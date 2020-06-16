Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Командир боевого корабля шпионил для спецслужб России – СБУ

Вторник, 16 июня 2020, 19:11

Военная контрразведка Службы безопасности предупредила угрозу утечки сведений в сфере боевой готовности Военно-Морских сил представителям спецслужб РФ.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Сотрудники СБУ установили, что командир боевого корабля выехал к временно оккупированной территории АР Крым. Там он начал сотрудничать со спецслужбами РФ и получил российское гражданства. После этого капитан 2 ранга вернулся к месту дислокации своего экипажа и начал собирать информацию с ограниченным доступом.

 

Полученные сведения фигурант планировал передать иностранным кураторам после выезда на постоянное место жительства в аннексированного полуострова. Для этого в ближайшее время он собирался уволиться из рядов ВСУ.

Украинская правда
Темы: СБУшпионажРосcияКрым


powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоКомандир боевого корабля шпионил для спецслужб России – СБУ

Суд разблокировал пересмотр решения о конфискации 1,5 млрд долларов Януковича

Для Порошенко будут просить арест с альтернативой 10 миллионов залога

Стерненко изменили место домашнего ареста

Гиркину сообщили о подозрении: пытал и убивал

В Украину возвращается жара

Все главные новости...
СБУ
Зеленский поручил СБУ и МВД бороться с нарушением габаритно-весовых норм на дорогах
Баканов написал Шмыгалю: обеспокоен деятельностью набсовета Укрзализныци
В Украине разоблачили российскую сеть ботоферм
Последние новости
21:19
картаГрад, грозы и ужасная жара: синоптики показали погоду на неделю
21:02
Премьер Британии заявил о "наибольшем прорыве" в лечении коронавируса
20:46
Минфин снизил ставку по облигациям госзайма до самого низкого уровня с начала года
20:33
Шмыгаль заверил, что ВНО не отменят
20:24
Кабмин передал законопроект о "зеленом" тарифе в Раду: что в нем
20:18
Мужчина порезал себя ножом в тоннеле киевского метро
20:01
Из-за роста инцидентности на Харьковщине не исключают усиление карантина
19:58
Боррель поговорил с Лавровым о коронавирусе, Украине и Сирии
19:51
видеоМихаил Добкин собрался в мэры Киева
19:50
НБУ укрепил официальный курс гривни к доллару
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!