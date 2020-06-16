Чоловік порізав себе ножем у тунелі київського метро

У Києві на червоній гілці метро пасажир з ножем забіг в тунель – його пораненого затримали правоохоронці.

Джерело: пресслужба метрополітену, відділ комунікації поліції Києва

Дослівно: "На станції "Берестейська" зафіксовано проникнення пасажира в тунель. Чоловік затриманий, з ним працюють правоохоронці".

Деталі: У поліції розповіли, що чоловік з ножем стояв на платформі станції "Берестейська" та погрожував себе порізати. Потім від зіскочив на колії та забіг у тунель.

Рух вагонів працівники метрополітену одразу призупинили, а поліцейські протягом півгодини шукали чоловіка з пораненням живота в тунелі станції "Шулявська". На місце події поліцейські викликали працівників швидкої медичної допомоги.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини цієї події, а також особу потерпілого.