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Чоловік порізав себе ножем у тунелі київського метро

Вівторок, 16 червня 2020, 20:18
Чоловік порізав себе ножем у тунелі київського метро

У Києві на червоній гілці метро пасажир з ножем забіг в тунель – його пораненого затримали правоохоронці.

Джерело: пресслужба метрополітену, відділ комунікації поліції Києва

Дослівно: "На станції "Берестейська" зафіксовано проникнення пасажира в тунель. Чоловік затриманий, з ним працюють правоохоронці".

Деталі: У поліції розповіли, що чоловік з ножем стояв на платформі станції "Берестейська" та погрожував себе порізати. Потім від зіскочив на колії та забіг у тунель.

Рух вагонів працівники метрополітену одразу призупинили, а поліцейські протягом півгодини шукали чоловіка з пораненням живота в тунелі станції "Шулявська". На місце події поліцейські викликали працівників швидкої медичної допомоги.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини цієї події, а також особу потерпілого.

Українська правда

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Теми: Київметро
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