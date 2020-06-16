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Мужчина порезал себя ножом в тоннеле киевского метро

Вторник, 16 июня 2020, 20:18
Мужчина порезал себя ножом в тоннеле киевского метро

В Киеве на красной ветке метро пассажир забежал в туннель - его задержали правоохранители.

Источник: пресс-служба метрополитена, отдел коммуникации полиции Киева

Дословно: "На станции "Берестейская" зафиксировано проникновение пассажира в тоннель. Мужчина задержан, с ним работают правоохранители".

Детали: В полиции рассказали, что мужчина с ножом стоял на платформе станции "Берестейская" и угрожал себя порезать. Затем от соскочил на пути метро и забежал в тоннель.

Движение вагонов работники метрополитена сразу приостановили, а полицейские в течение получаса искали человека с ранением живота в туннеле станции "Шулявская". На место происшествия полицейские вызвали работников скорой медицинской помощи.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства этого события, а также личность потерпевшего.

Украинская правда

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Темы: Киевметро
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