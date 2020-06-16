Мужчина порезал себя ножом в тоннеле киевского метро
В Киеве на красной ветке метро пассажир забежал в туннель - его задержали правоохранители.
Источник: пресс-служба метрополитена, отдел коммуникации полиции Киева
Дословно: "На станции "Берестейская" зафиксировано проникновение пассажира в тоннель. Мужчина задержан, с ним работают правоохранители".
Детали: В полиции рассказали, что мужчина с ножом стоял на платформе станции "Берестейская" и угрожал себя порезать. Затем от соскочил на пути метро и забежал в тоннель.
Движение вагонов работники метрополитена сразу приостановили, а полицейские в течение получаса искали человека с ранением живота в туннеле станции "Шулявская". На место происшествия полицейские вызвали работников скорой медицинской помощи.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства этого события, а также личность потерпевшего.
Увага! Червона лінія!— Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) June 16, 2020
Рух відновлено у звичайному режимі.
На станції "Берестейська" зафіксовано проникнення пасажира в тунель.
Чоловік затриманий, з ним працюють правоохоронці.