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Шмигаль запевнив, що ЗНО не скасують

Вівторок, 16 червня 2020, 20:33

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що зовнішнє незалежне оцінювання стартує за планом – 25 червня.

Джерело: заява голови уряду на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у вівторок, яку передає сайт Кабміну

Пряма мова: "Ніхто не збирається скасовувати ЗНО, і причин для перенесення оцінювання на серпень наразі немає. Якщо такі причини будуть, то Міністерство охорони здоров’я та головний санітарний лікар повідомлять про це".

Деталі: Шмигаль зауважив, що уряд цього року скасував лише проведення очного пробного ЗНО, замінивши його оцінюванням в режимі онлайн. За інформацією Міністерства освіти і науки, зошити, в яких діти мають здавати ЗНО, уже розвезені на пункти здачі екзамену.

За його словами, показники, за яких буде переноситися ЗНО, зрозумілі. Це більше 60 активних хворих на 100 тисяч населення в середньому по Україні та більше 50% областей, де перевищуються три загальнонаціональні показники – кількість хворих перевищує 12 на 100 тис. населення, більше ніж 50% завантажених хворими ліжок в опорних лікарнях та охоплення тестуванням менше ніж 12 осіб на 100 тисяч населення.

"Це ті параметри, які можуть спричинити перенесення ЗНО на інший термін. В іншому випадку з 25 червня, тобто з наступного понеділка, ми починаємо плановий процес ЗНО", - підсумував прем’єр.

Нагадаємо: У МОЗ заявили, що станом на 16 червня ще остаточно не визначились, чи проводити цього року ЗНО. Фінальне рішення буде ухвалене 19-20 червня.

Українська правда

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Теми: Шмигаль освіта
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