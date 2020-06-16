Шмыгаль заверил, что ВНО не отменят

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что внешнее независимое оценивание стартует по плану – 25 июня.

Источник: заявление главы правительства на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций во вторник, которое передает сайт Кабмина

Прямая речь: "Никто не собирается отменять ВНО, и причин для переноса оценивания на август пока нет. Если такие причины будут, то Министерство здравоохранения и главный санитарный врач сообщат об этом".

Детали: Шмыгаль отметил, что правительство в этом году отменило лишь проведение очного пробного ВНО, заменив его оцениванием в режиме онлайн. По информации Министерства образования и науки, тетради, в которых дети должны сдавать ВНО, уже развезены в пункты сдачи экзамена.

По его словам, показатели, при которых будет переноситься ВНО, понятны. Это более 60 активных больных на 100 тысяч населения в среднем по Украине и более 50% областей, где превышаются три общенациональных показателя - количество больных превышает 12 на 100 тыс. населения, более 50% загруженных больными коек в опорных больницах и охват тестированием менее 12 человек на 100 тысяч населения.

"Это те параметры, которые могут повлечь перенос ВНО на другой срок. В противном случае с 25 июня, то есть со следующего понедельника, мы начинаем плановый процесс ВНО", - подытожил премьер.

Напомним: В Минздраве заявили, что по состоянию на 16 июня еще окончательно не определились, проводить ли в этом году ВНО. Финальное решение будет принято 19-20 июня.