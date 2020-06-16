Прем’єр Британії заявив про "найбільший прорив" у лікуванні коронавірусу
Прем’єр Британії Борис Джонсон заявив, що вчені країни зробили "найбільший прорив" у лікуванні коронавірусу препаратом, який, за його словами,"довів свою здатність знижувати ризик смерті".
Про це він заявив на спеціальній пресконференції, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на канал ITV.
При випробуванні препарату дексаметазон знизилась смертність серед тих, хто перебував на ШВЛ, - приблизно на третину в порівнянні з групою, яка отримувала стандартну медичну допомогу.
Борис Джонсон сказав,що "шанси померти від COVID-19 були значно знижені цим лікуванням".
Він заявив, що пишається командою британських вчених, яка провела "перше надійне клінічне випробування" щодо використання дексаметазону для лікування коронавірусу і подякував тисячам пацієнтів у Британії, які добровільно взяли участь у випробуваннях.
Патрік Валанс, головний науковий радник уряду, сказав, що препарат дешевий, а це означає, що він може мати ефект у всьому світі.
"Дексаметазон недорогий, дуже широко доступний, і дійсно захоплююча річ у цьому дослідженні полягає не тільки в тому, що він працює, але і в тому, що він може працювати в усьому світі", - сказав він на пресконференції.
"Ми зробили кроки, щоб забезпечити достатню кількість поставок, навіть у разі другого піку" – заявив Джонсон.
На даний момент число жертв коронавірусу у Британії наближається до 42 тисяч, число хворих - до 300 тисяч.