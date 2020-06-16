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Прем’єр Британії заявив про "найбільший прорив" у лікуванні коронавірусу

Вівторок, 16 червня 2020, 21:02

Прем’єр Британії Борис Джонсон заявив, що вчені країни зробили "найбільший прорив" у лікуванні коронавірусу препаратом, який, за його словами,"довів свою здатність знижувати ризик смерті".

Про це він заявив на спеціальній пресконференції, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на канал ITV.

При випробуванні препарату дексаметазон знизилась смертність серед тих, хто перебував на ШВЛ, - приблизно на третину в порівнянні з групою, яка отримувала стандартну медичну допомогу.

Борис Джонсон сказав,що "шанси померти від COVID-19 були значно знижені цим лікуванням".

Він заявив, що пишається командою британських вчених, яка провела "перше надійне клінічне випробування" щодо використання дексаметазону для лікування коронавірусу і подякував тисячам пацієнтів у Британії, які добровільно взяли участь у випробуваннях.

Патрік Валанс, головний науковий радник уряду, сказав, що препарат дешевий, а це означає, що він може мати ефект у всьому світі.

"Дексаметазон недорогий, дуже широко доступний, і дійсно захоплююча річ у цьому дослідженні полягає не тільки в тому, що він працює, але і в тому, що він може працювати в усьому світі", - сказав він на пресконференції.

"Ми зробили кроки, щоб забезпечити достатню кількість поставок, навіть у разі другого піку" – заявив Джонсон.

На даний момент число жертв коронавірусу у Британії наближається до 42 тисяч, число хворих - до 300 тисяч.



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