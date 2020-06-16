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Премьер Британии заявил о "наибольшем прорыве" в лечении коронавируса

Вторник, 16 июня 2020, 21:02

Премьер Британии Борис Джонсон заявил, что ученые страны сделали "наибольший прорыв" в лечении коронавирус препаратом, который, по его словам,"доказал свою способность снижать риск смерти".

Об этом он заявил на специальной пресс-конференции, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на канал ITV.

При испытании препарата дексаметазон снизилась смертность среди тех, кто находился на ИВЛ, - примерно на треть по сравнению с группой, которая получала стандартную медицинскую помощь.

Борис Джонсон сказал,что "шансы умереть от COVID-19 были значительно снижены этим лечением".

Он заявил, что гордится командой британских ученых, которая провела "первое надежное клиническое испытание" по использованию дексаметазона для лечения коронавируса и поблагодарил тысячи пациентов в Британии, которые добровольно приняли участие в испытаниях.

Патрик Валанс, главный научный советник правительства, сказал, что препарат дешевый, а это значит, что он может иметь эффект во всем мире.

"Дексаметазон недорогой, широко доступный, и действительно захватывающая вещь в этом исследовании заключается не только в том, что он работает, но и в том, что он может работать во всем мире", - сказал он на прессконференции.

"Мы предприняли шаги, чтобы обеспечить достаточное количество поставок, даже в случае второго пика" – заявил Джонсон.

На данный момент число жертв коронавируса в Британии приближается к 42 тысячам, число заболевших - к 300 тысячам.



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