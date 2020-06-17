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США надають Україні оборонне обладнання на понад $60 млн, включаючи ракети Javelin

Середа, 17 червня 2020, 10:59
США надають Україні оборонне обладнання на понад $60 млн, включаючи ракети Javelin

Управління оборонного співробітництва посольства США в Україні отримало обладнання на понад $60 млн, включаючи протитанкові ракети Javelin, для передачі українським партнерам. 

Про це проінформувало посольство США в Україні, повідомляє "Європейська правда". 

"Допомога США у сфері безпеки та співпраця з Україною під час COVID-19 тривають! Вчора Управління оборонного співробітництва посольства США отримало обладнання на понад 60 мільйонів доларів для передачі українським партнерам, включаючи рації, боєприпаси та протитанкові ракети Javelin", - йдеться у повідомленні посольства на його офіційній сторінці у Facebook.

 

"США наполегливо стоять на боці України у підтримці її суверенітету та територіальної цілісності перед лицем російської агресії", - додається у повідомленні.

На початку жовтня Держдеп США погодив продаж Javelin Україні на суму $39 млн, контракт передбачав продаж 150 ракет та відповідного устаткування. 

Javelin - головна протитанкова зброя армії і морської піхоти США. Вона дозволяє солдату або морському піхотинцю стріляти і швидко рухатися, оскільки ракета самокеровано прямує до цілі. Це друга партія американської зброї, яку отримує українська армія. 

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАзброя
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