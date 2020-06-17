США предоставляют Украине оборонное оснащение на $60 млн, включая ракеты Javelin

Управление военного сотрудничества посольства США в Украине получило оснащение более чем на $60 млн, включая противотанковые ракеты Javelin, для передачи украинским партнерам.

Об этом проинформировало посольство США в Украине, сообщает "Европейская правда".

"Помощь США в сфере безопасности и сотрудничество с Украиной во время COVID-19 продолжаются! Вчера Управление военного сотрудничества посольства США получило оборудование на более чем 60 млн долларов для передачи украинским партнерам, включая рации, боеприпасы и противотанковые ракеты Javelin", - говорится в сообщении посольства на его официальной странице в Facebook.

"США твердо стоят на стороне Украины в поддержке ее суверенитета и территориальной целостности перед лицом российской агрессии", - добавляется в сообщении.

В начале октября Госдеп США одобрил продажу Javelin Украине на сумму $39 млн, контракт предусматривал продажу 150 ракет и соответствующего оборудования.

Javelin - главное противотанковое оружие армии и морской пехоты США. Оно позволяет солдату или морскому пехотинцу стрелять и быстро двигаться, поскольку ракета самоуправляемо направляется к цели. Это вторая партия американского оружия, которую получает украинская армия.