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В Одесі впав легкомоторний літак: обидва пілоти загинули

Середа, 17 червня 2020, 14:41
В Одесі впав легкомоторний літак: обидва пілоти загинули

У Малиновському районі Одеси неподалік від аеропорту впав легкомоторний літак, один із пілотів загинув на місці, інший – помер у лікарні.

Джерело: поліція Одеської області, МВС, "Думская"

Дослівно поліція: "На момент аварії у літаку знаходилися двоє чоловіків. Один з них загинув на місці, інший госпіталізований".

Деталі: Пізніше в ЗМІ та поліції повідомили, що другий пілот помер у лікарні.

Літак проходив сертифікаційне випробування. З місця події поліцейські вилучили план польоту, у якому зазначена його мета та маршрут.

За попередньою інформацією, причиною аварії могло стати погіршення самопочуття пілота, який знаходився за штурвалом.

Зараз вирішується питання про створення комісії, яка надасть висновки про технічний стан літака. За їх результатами та висновками судово-медичної експертизи про причину смерті загиблих буде прийняте рішення про остаточну правову кваліфікацію події.

Йдеться про літак Y1 "Дельфін" Одеського авіаційного заводу. Він здійснив жорстку посадку в районі 6 км Овідіопольської дороги.

У МВС уточнили, що подія трапилася близько 12 год. 15 хв. під час проведення тренувального польоту.

Рятувальники провели деблокування постраждалого та змив пального.

Обидва чоловіки – пілоти, 1955 року народження.

 

Попередньо подію кваліфіковано за ч.3 ст.276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) ККУ.

 
 

Чотиримісний літак "Дельфін" - власна розробка підприємства. Перший політ крилата машина зробила в 2010 році, але залишилася незатребуваною. В кінці травня завод відновив випробування літального апарату.

 
 
 

 

Українська правда

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Теми: Одесаавіаполіція
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