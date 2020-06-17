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В Одессе упал легкомоторный самолет: оба пилота погибли

Среда, 17 июня 2020, 14:41

В Малиновском районе Одессы недалеко от аэропорта разбился легкомоторный самолет, один из пилотов погиб на месте, другой - скончался в больнице.

Источник: полиция Одесской области, МВД, "Думская"

Дословно полиция: "На момент аварии в самолете находились двое мужчин. Один из них погиб на месте, другой госпитализирован".

Детали: Позже в СМИ и полиции сообщили, что второй пилот скончался в больнице.

Самолет проходил сертификационные испытания. С места происшествия полицейские изъяли план полета, в котором указана его цель и маршрут.

По предварительной информации, причиной аварии могло стать ухудшение самочувствия пилота, который находился за штурвалом.

Сейчас решается вопрос о создании комиссии, которая предоставит выводы о техническом состоянии самолета. По их результатам и выводам судебно-медицинской экспертизы о причине смерти погибших будет принято решение об окончательной правовой квалификации события.

Речь идет о самолете Y1 "Дельфин" Одесского авиационного завода совершил жесткую посадку в районе 6 км Овидиопольской дороги.

В МВД уточнили, что происшествие случилось около 12 часов. 15 мин. во время проведения тренировочного полета.

Сообщается, что спасатели провели деблокирование пострадавшего и смыв горючего.

Оба мужчины - пилоты, 1955 года рождения.

 

Предварительно событие квалифицировано по ч.3 ст.276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УК.

 
 

Четырехместный самолет "Дельфин" - собственная разработка предприятия. Первый полет крылатая машина сделала в 2010 году, но осталась невостребованной. В конце мая завод возобновил испытания летательного аппарата.

 
 
 

 

Украинская правда
Темы: Одессаавиаполиция


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