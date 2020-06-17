Уряд продовжив карантин до 31 липня

Кабінет міністрів продовжив дію адаптивного карантину до 31 липня.

Джерело: прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 17 червня

Деталі: Рішення проголосували одностайно, МОЗ та Мінекономіки ще маю ть один день на доопрацювання рішення.

Пряма мова: "Враховуючи зростання кількості коронахворих ми продовжим дію адаптивного карантину до 31 липня цього року. Також сьогодні ми розглянемо запропонований Міністерством охорони здоров’я оновлений підхід до адаптивного карантину, який передбачає можливість посилення карантину в окремих регіонах, якщо цього вимагатиме ситуація".

Деталі: Шмигаль наголосив, що за останній тиждень на коронавірус захворіло 4853 людини. Це найбільше число за весь час пандемії в Україні. За словами прем'єра, уряд розуміє, що українці втомились від карантинних обмежень, але коронавірусна загроза нікуди не поділася.

Шмигаль підкреслив, що масковий режим, соціальна дистанція, дезинфекція, це прості речі, які дозволять вберегти своє життя та захистити інших до моменту, поки не буде винайдено хоча б ефективний протокол лікування COVID-19.

У себе в Telegram Шмигаль також оприлюднив зміни, які чекають українців:

Заборонятиметься перебування в громадських будинках, спорудах та транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту. А в транспорті заборонятиметься перевезення пасажирів в кількості більше, ніж передбачено місць для сидіння.

В регіонах зі значним поширенням COVID-19 може відбуватися посилення карантинних обмежень. Вони можуть встановлюватися щодо:

проведення спортивних, культурних, релігійних та інших масових заходів;

діяльності закладів, які надають послуги з розміщення;

роботи метрополітену;

перевезення пасажирів у всіх видах сполучень;

відвідування закладів дошкільної освіти;

роботи культурних закладів, фітнес-центрів та спортзалів;

діяльності закладів харчування.

Регіоном зі значним поширенням COVID-19 вважатиметься регіон, в якому наявна одна з наступних ознак:

завантаженість ліжок становить понад 50%

середня кількість ПЛР- та ІФА-тестувань становить менш ніж 24 на 100 тис. населення протягом останніх 7 днів

коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 понад 11%

показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 більш ніж 8 випадків 100 тис. населення.

Рішення про посилення чи послаблення обмежувальних заходів і надалі ухвалюватимуть регіональні комісії ТЕБ і НС на основі оцінки епідемічної ситуації.