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Кабмин продолжил карантин до 31 июля

Среда, 17 июня 2020, 14:53
Кабмин продолжил карантин до 31 июля

Кабинет министров продолжил действие адаптивного карантина до 31 июля.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 17 июня

Детали: Решение проголосовали единогласно, у Минздрава и Минэкономики еще есть во один день на доработку решения.

Прямая речь: "Учитывая рост числа коронабольных, мы продолжим действие адаптивного карантина до 31 июля этого года. Также сегодня мы рассмотрим предложенный Министерством здравоохранения обновленный подход к адаптивному карантину, который предусматривает возможность усиления карантина в отдельных регионах, если этого потребует ситуация".

Детали: Шмыгаль отметил, что за последнюю неделю коронавирусом заболело 4853 человека. Это самое большое число за все время пандемии в Украине. По словам премьера, правительство понимает, что украинцы устали от карантина, но коронавирусная угроза никуда не делась.

Шмыгаль подчеркнул, что масочный режим, социальная дистанция, дезинфекция, это простые вещи, которые позволят уберечь свою жизнь и защитить других до момента, пока не будет найден хотя бы эффективный протокол лечения COVID-19.

У себя в Telegram Шмыгаль также обнародовал изменения, которые ждут украинцев:

Будет запрещено пребывание в общественных зданиях, сооружениях и транспорте без одетых средств индивидуальной защиты. А в транспорте будут запрещены перевозки пассажиров в количестве больше, чем предусмотрено мест для сидения.

В регионах со значительным распространением COVID-19 может происходить усиление карантинных ограничений. Они могут устанавливаться относительно:

  • проведения спортивных, культурных, религиозных и других массовых мероприятий;
  • деятельности учреждений, оказывающих услуги по размещению;
  • работы метрополитена;
  • перевозки пассажиров во всех видах сообщений;
  • посещения учреждений дошкольного образования;
  • работы культурных учреждений, фитнес-центров и спортзалов;
  • деятельности заведений.

 Регионом со значительным распространением COVID-19 будет считаться регион, в котором есть один из следующих признаков:

  • загруженность коек составляет более 50%
  • среднее количество ПЦР и ИФА-тестов составляет менее 24 на 100 тыс. населения в течение последних 7 дней
  • коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 более 11%
  • показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 более чем 8 случаев 100 тыс. населения.

Решение об усилении или ослаблении ограничительных мер и в дальнейшем будут принимать региональные комиссии ТЭБ и ЧС на основе оценки эпидемической ситуации

Украинская правда

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