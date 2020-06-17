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Уряд вирішив привідкрити кордони з РФ та Білоруссю

Середа, 17 червня 2020, 15:18

Кабінет міністрів проголосував за відкриття певних пунктів пропуску на кордоні з Російською Федерацією та Білоруссю.

Джерело: засідання уряду 17 червня, начальник відділу комунікацій зі ЗМІ адміністрації ДПСУ Олег Бойко у коментарі "Українській правді"

Пряма мова глави МВС Арсена Авакова: "Проєкт розроблено з метою відновлення пішоходного сполучення в пунктах пропуску на державному кордоні з Російською Федерацією та республікою Білорусь, в зв’язку з поступовим послабленням карантинних заходів в Україні, та пішоходного руху для громадян України та руху автомобільного транспорту в пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення "Дольск" і "Вільча".

Деталі: Уряд проголосував відповідне рішення, однак відкритися пункти пропуску мають після його офіційного оприлюднення. Наразі поки їхня кількість невідома .

В Державній прикордонній службі УП зазначили, що їхні фахівці долучалися до опрацювання певних пропозицій, але яким є рішення Кабміну, можна буде побачити після його оприлюднення.

Валентина Романенко, УП
Теми: кордонкарантинПрикордонна службаКабінет міністрів


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