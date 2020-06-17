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Правительство решило приоткрыть границы с РФ и Беларусью

Среда, 17 июня 2020, 15:18

Кабинет министров проголосовал за открытие определенных пунктов пропуска на границе с Российской Федерацией и Беларусью.

Источник: заседание правительства 17 июня, начальник отдела коммуникаций со СМИ администрации ГПСУ Олег Бойко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь главы МВД Арсена Авакова: "Проект разработан с целью восстановления пешеходного сообщения в пунктах пропуска на государственной границе с Российской Федерацией и республикой Беларусь, в связи с постепенным ослаблением карантинных мероприятий в Украине, и пешеходного движения для граждан Украины и движения автомобильного транспорта в пунктах пропуска через государственной границе для автомобильного сообщения "Дольск" и "Вильча".

Детали: Правительство проголосовало за соответствующее решение, однако открыться пункты пропуска должны после его официального опубликования. Сейчас пока их количество неизвестно.

В Государственной пограничной службе УП отметили, что их специалисты привлекались к разработке определенных предложений, но каковым является решение Кабмина, можно будет увидеть только после его опубликования.

Валентина Романенко, УП
Темы: границакарантинПограничная службаКабинет министров


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