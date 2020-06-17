Окупанти вбили українського воїна на Донбасі

Від початку доби збройні формування Російської Федерації три рази порушили режим припинення вогню на Донбасі: загинув український військовий.

Джерело: вечірнє зведення штабу ООС

Дослівно: "На жаль, внаслідок ворожого обстрілу Україна втратила одного мужнього воїна. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття рідним і близьким загиблого героя".

Деталі: У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу Оріхового противник відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів. Окрім цього агресор застосував біля Луганського гранатомети різних систем та стрілецьку зброю, а неподалік Шумів – стрілецьку зброю.

Зазначається, що наші воїни негайно відреагували на усі можливі загрози з боку загарбників та змусили противника припинити свої агресивні дії. Втрати окупантів уточнюються.

Додано, що на ділянках розведення №1, №2 та №3 режим "тиша" дотримувався.