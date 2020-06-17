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Оккупанты убили украинского воина на Донбассе

Среда, 17 июня 2020, 17:39
Оккупанты убили украинского воина на Донбассе
иллюстративное фото

С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе: погиб украинский военный.

Источник: вечерняя сводка штаба ООС

Дословно: "К сожалению, в результате вражеского обстрела Украина потеряла одного мужественного воина. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего героя".

Детали: В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи Орехово противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов. Кроме этого агрессор применил возле Луганского гранатометы различных систем и стрелковое оружие, а неподалеку Шумов - стрелковое оружие.

Отмечается, что наши воины немедленно отреагировали на все возможные угрозы со стороны захватчиков и заставили противника прекратить свои агрессивные действия. Потери оккупантов уточняются.

Добавлено, что на участках разведения №1, №2 и №3 режим "тишина" соблюдался.

Украинская правда

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