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Шмигаль запропонував Раді призначити міністром освіти колишнього "регіонала"

Середа, 17 червня 2020, 20:18
Ліворуч Шкарлет, праворуч Табачник, посередині Янукович

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пропонує Верховній Раді призначити міністром освіти і науки колишнього "регіонала", ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета.

Джерело: сайт ВР

Деталі: У середу, 17 червня, глава уряду зареєстрував у парламенті відповідний проєкт постанови №3675.

Раніше "Українська правда. Життя" повідомляла, що Шкарлет балотувався у депутати Чернігівської обласної ради від Партії регіонів. Також зізнавався в інтерв'ю, що на президентських виборах підтримував Віктора Януковича. У 2015 році балотувався до Чернігівської обласної ради 7-го скликання від Блоку Петра Порошенко (БПП).

Крім того, у наукових роботах Шкарлета було виявлено великі обсяги плагіату.

Нагадаємо: Наразі в.о. міністра освіти і науки є Любомира Мандзій. В уряді Олексія Гончарука Міносвіти очолювала Ганна Новосад.

Днями громадські освітні організації, батьки та небайдужі звернулися до народних депутатів, президента та прем’єра, щоб ті призначили кваліфікованого очільника Міністерства освіти і науки.

Українська правда
Теми: Шмигаль МіносвітиВерховна РадаПартія регіонів


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