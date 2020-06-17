Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Шмыгаль предложил Раде назначить министром образования бывшего "регионала"

Среда, 17 июня 2020, 20:18
Шмыгаль предложил Раде назначить министром образования бывшего регионала
Слева Шкарлет, справа Табачник, посредине Янукович

Премьер-министр Денис Шмыгаль предлагает Верховной Раде назначить министром образования и науки бывшего "регионала", ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета.

Источник: сайт ВР

Детали: В среду, 17 июня, глава правительства зарегистрировал в парламенте соответствующий проект постановления №3675.

Ранее "Украинская правда. Жизнь" сообщала, что Шкарлет баллотировался в депутаты Черниговского областного совета от Партии регионов. Также признавался в интервью, что на президентских выборах поддерживал Виктора Януковича. В 2015 году баллотировался в Черниговский областной совет 7-го созыва от Блока Петра Порошенко (БПП).

Кроме того, в научных работах Шкарлета было обнаружено много плагиата.

Напомним: сейчас и. о. министра образования и науки является Любомира Мандзий. В правительстве Алексея Гончарука Минобразования возглавляла Анна Новосад.

На днях общественные образовательные организации, родители и неравнодушные обратились к народным депутатам, президенту и премьеру, чтобы те назначили квалифицированного главу Министерства образования и науки.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ШмыгальМинобразованияВерховная РадаПартия регионов
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Шмыгаль
Шмыгаль рассказал, что будет с армией после войны: призыва, как сейчас не будет
Дефицита горючего в Украине не ожидается – Шмыгаль
Всемирный банк и доноры предоставят Украине $1,76 млрд помощи – Шмыгаль
Последние новости
15:35
Страны Северной Европы могут свернуть усиленное патрулирование Балтийского моря в конце года
15:26
В Германии самым популярным политиком 2023 года стал министр обороны
15:18
Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны
14:52
Путин разрешил покупку Росбанком доли французского бизнеса в российских компаниях
14:37
Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей
14:34
Голубцы признали нематериальным культурным наследием Украины от Одесской области
14:23
OpenAI ведет переговоры о привлечении новых инвестиций на $100 миллиардов - ЗМІ
14:09
Министр обороны Британии: Нельзя дать Украине проиграть, надо увеличивать расходы на оборону
13:58
После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат
13:52
Ждали 95 лет: изображение Микки Мауса станет общественным достоянием США
Все новости...
Реклама: