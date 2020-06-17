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Шмыгаль предложил Раде назначить министром образования бывшего "регионала"

Среда, 17 июня 2020, 20:18
Слева Шкарлет, справа Табачник, посредине Янукович

Премьер-министр Денис Шмыгаль предлагает Верховной Раде назначить министром образования и науки бывшего "регионала", ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета.

Источник: сайт ВР

Детали: В среду, 17 июня, глава правительства зарегистрировал в парламенте соответствующий проект постановления №3675.

Ранее "Украинская правда. Жизнь" сообщала, что Шкарлет баллотировался в депутаты Черниговского областного совета от Партии регионов. Также признавался в интервью, что на президентских выборах поддерживал Виктора Януковича. В 2015 году баллотировался в Черниговский областной совет 7-го созыва от Блока Петра Порошенко (БПП).

Кроме того, в научных работах Шкарлета было обнаружено много плагиата.

Напомним: сейчас и. о. министра образования и науки является Любомира Мандзий. В правительстве Алексея Гончарука Минобразования возглавляла Анна Новосад.

На днях общественные образовательные организации, родители и неравнодушные обратились к народным депутатам, президенту и премьеру, чтобы те назначили квалифицированного главу Министерства образования и науки.

Украинская правда
Темы: ШмыгальМинобразованияВерховная РадаПартия регионов


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