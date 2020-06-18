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Кількість нових випадків COVID-19 ще більше зросла – рекордні 829

Четвер, 18 червня 2020, 08:45
Кількість нових випадків COVID-19 ще більше зросла – рекордні 829

За добу 17 червня в Україні COVID-19 діагностували у рекордно великої кількості людей – 829 нових випадків, 23 хворих померли в середу, 504 одужали.

Джерело: дані РНБО

Деталі: Загалом за час пандемії коронавірусну хворобу виявили в Україні у 34 063 осіб, із них 966 осіб померли, 15 447 одужали.

Це вже третій антирекорд за останні кілька днів. Напередодні, тобто за добу 16 червня, було два антирекорди – 758 нових випадків коронавірусу і 31 смерть від ускладнень хвороби. За 12 червня було підтверджено 753 діагнози.

Найбільше нових випадків зафіксовано у Львівській (171), Закарпатській (74) і Рівненській (73) областях.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов згодом повідомив, що за минулу добу здійснили 21 204 тестування, із них 12 106 методом ПЛР і 9 098 методом ІФА.

17 червня було госпіталізовано 195 осіб.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019епідемія
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