Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Количество новых случаев COVID-19 еще больше выросло – рекордные 829

Четверг, 18 июня 2020, 08:45

За сутки 17 июня в Украине COVID-19 диагностировали у рекордно большого количества людей – 829 новых случаев, 23 больных умерли в среду, 504 выздоровели.

Источник: данные СНБО

Детали: Всего за время пандемии коронавирусную болезнь обнаружили в Украине у 34 063 человек, из них 966 человек умерли,15 447 выздоровели.

Это уже третий антирекорд за последние несколько дней. Накануне, то есть за сутки 16 июня, было два антирекорда – 758 новых случаев коронавируса и 31 смерть от осложнений болезни. За 12 июня было подтверждено 753 диагноза.

Больше всего новых случаев зафиксировано во Львовской (171), Закарпатской (74) и Ровенской (73) областях.

Министр здравоохранения Максим Степанов позже сообщил, что за минувшие сутки провели 21 204 тестирование, из них 12 106 методом ПЦР и 9 098 методом ИФА.

17 июня было госпитализировано 195 человек.

Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия


powered by lun.ua
Главное сегодня

На бывшую пленницу донецких боевиков совершили очередное нападение

ВидеоМОЗ объяснил, нужны ли маски на пляже

инфографикаВ Киеве за сутки 76 новых случаев Covid-19, среди зараженных – дети и медики

Источником новой вспышки коронавируса в Пекине является европейский штамм - КНР

картаКоронавирус: в Украине обнаружили еще 841 зараженного, 9 человек погибли

У Зеленского не хотят усиливать карантин, но не исключают такого варианта

Все главные новости...
коронавирус
Еще 58 заражений коронавирусом в Киеве, один человек умер
Освобождение от ГИА: образовательный омбудсмен объяснил, что будет с ВНО и свидетельствами
Коронавирус: число жертв достигло 450 тысяч
Последние новости
12:09
В Минздраве рассказали, какие страны стали примером для адаптивного карантина
12:04
Дипломаты США и России проведут переговоры в Австрии
11:57
Антирекорд по COVID в сутки поставили Львовщина и Закарпатье
11:30
На бывшую пленницу донецких боевиков совершили очередное нападение
11:29
ФГИ планирует приватизацию "Центрэнерго" во втором квартале 2021
11:27
У Орехово ранен украинский боец
11:00
ВидеоМОЗ объяснил, нужны ли маски на пляже
10:54
Польша обвинила Путина в искажении истории, чтобы ослабить Запад
10:45
Бой между Усиком и Чисорой должен состояться в октябре
10:23
Европарламент поддержал предложения по углублению отношений со странами Восточного партнерства
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!