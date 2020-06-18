Болтон: Трамп тиснув на Україну, його відмовляли 10 разів

Колишній радник президента Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон у своїх мемуарах підтвердив, що Трамп прямо пов’язав виділення військової допомоги Україні з отриманням компромату на своїх політичних опонентів.

Витяги з книги Болтона "Кімната, де це сталося" наводить The New York Times, повідомляє "Європейська правда".

"Книга підтверджує показання у Палаті представників про те, що Болтон насторожено ставився до дій президента щодо України, і дає власне свідчення того, що Трамп прямо пов'язав безпекову допомогу з розслідуваннями щодо Байдена і Хілларі Клінтон", - йдеться у публікації видання.

За словами Болтона, Трамп торік 20 серпня заявив, що не налаштований надсилати українській стороні "що-небудь, допоки не будуть передані всі матеріали російського розслідування, пов'язані з Клінтон і Байденом".

Болтон додав, що він особисто, а також держсекретар США Майк Помпео й міністр оборони Марк Еспер намагалися від 8 до 10 разів змусити Трампа поновити підтримку України.

Сенат США на початку лютого завершив судовий процес проти Трампа у справі України, визнавши його невинним за обома статтями у процесі імпічменту.

Детальніше про наслідки процесу читайте у статті "Імпічмент, який виграв Трамп: чому "українська криза" лише підсилила президента США".