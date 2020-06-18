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Болтон: Трамп давил на Украину, его отговаривали 10 раз

Четверг, 18 июня 2020, 09:06

Бывший советник президента Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон в своих мемуарах подтвердил, что Трамп прямо связал выделение военной помощи Украине с получением компромата на своих политических оппонентов.

Выдержки из книги Болтона "Комната, где это произошло" приводит The New York Times, сообщает "Европейская правда".

"Книга подтверждает показания в Палате представителей о том, что Болтон настороженно относился к действиям президента по Украине, и дает собственное свидетельство того, что Трамп прямо связал помощь по безопасности с расследованиями по Байдену и Хиллари Клинтон", - говорится в публикации издания.

По словам Болтона, Трамп в прошлом году 20 августа заявил, что не настроен отправлять украинской стороне "что-нибудь, пока не будут переданы все материалы российского расследования, связанные с Клинтон и Байденом".

Болтон добавил, что он лично, а также госсекретарь США Майк Помпео и министр обороны Марк Эспер пытались от 8 до 10 раз заставить Трампа восстановить поддержку Украины.

Сенат США в начале февраля завершил судебный процесс против Трампа по делу Украины, признав его невиновным по обоим статьям в процессе импичмента.

Подробнее о последствиях процесса читайте в статье "Импичмент, который выиграл Трамп: почему "украинский кризис" только усилил президента США".

Темы: СШАУкраинаТрамп


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