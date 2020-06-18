Приріст хворих на COVID-19 в Україні більший від загальносвітового – МОЗ
Четвер, 18 червня 2020, 10:22
В Україні останнім часом відбувається суттєвий приріст заражень коронавірусом, який перевищує середні показники по світу.
Джерело: брифінг заступника міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка
Пряма мова: "Останнім часом ми даємо суттєвий приріст, якій більший загальносвітового".
Деталі: За словами Ляшка, причиною такого зростання є початок послаблення карантину, а не збільшення тестувань.
Зокрема, запрацював метрополітен та інший громадський транспорт, відкрилися дитячі садочки.
Після цього, з урахуванням інкубаційного періоду, і почалася збільшуватись кількість хворих.
Українська правда