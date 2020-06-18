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Приріст хворих на COVID-19 в Україні більший від загальносвітового – МОЗ

Четвер, 18 червня 2020, 10:22

В Україні останнім часом відбувається суттєвий приріст заражень коронавірусом, який перевищує середні показники по світу.

Джерело: брифінг заступника міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка

Пряма мова: "Останнім часом ми даємо суттєвий приріст, якій більший загальносвітового".

Деталі: За словами Ляшка, причиною такого зростання є початок послаблення карантину, а не збільшення тестувань.

Зокрема, запрацював метрополітен та інший громадський транспорт, відкрилися дитячі садочки.

Після цього, з урахуванням інкубаційного періоду, і почалася збільшуватись кількість хворих. 

Українська правда
Теми: коронавірусCovid-2019карантинЛяшкоУкраїна


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