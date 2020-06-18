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Прирост больных COVID-19 в Украине больше от общемирового – Минздрав

Четверг, 18 июня 2020, 10:22
Прирост больных COVID-19 в Украине больше от общемирового – Минздрав

В Украине в последнее время происходит существенный прирост заражений на коронавирус, который превышает средние показатели по миру.

Источник: брифинг заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко

Прямая речь: "В последнее время мы даем существенный прирост, которой больше общемирового".

Детали: По словам Ляшко, причиной такого роста является начало ослабления карантина, а не увеличение тестирований.

В частности, заработал метрополитен и другой общественный транспорт, открылись детские сады.

После этого, с учетом инкубационного периода, и началось увеличиваться количество больных.

Украинская правда

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Темы: коронавирусCovid-2019карантинЛяшко ОлегУкраина
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