Прирост больных COVID-19 в Украине больше от общемирового – Минздрав

В Украине в последнее время происходит существенный прирост заражений на коронавирус, который превышает средние показатели по миру.

Источник: брифинг заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко

Прямая речь: "В последнее время мы даем существенный прирост, которой больше общемирового".

Детали: По словам Ляшко, причиной такого роста является начало ослабления карантина, а не увеличение тестирований.

В частности, заработал метрополитен и другой общественный транспорт, открылись детские сады.

После этого, с учетом инкубационного периода, и началось увеличиваться количество больных.