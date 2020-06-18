Прирост больных COVID-19 в Украине больше от общемирового – Минздрав
Четверг, 18 июня 2020, 10:22
В Украине в последнее время происходит существенный прирост заражений на коронавирус, который превышает средние показатели по миру.
Источник: брифинг заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко
Прямая речь: "В последнее время мы даем существенный прирост, которой больше общемирового".
Детали: По словам Ляшко, причиной такого роста является начало ослабления карантина, а не увеличение тестирований.
В частности, заработал метрополитен и другой общественный транспорт, открылись детские сады.
После этого, с учетом инкубационного периода, и началось увеличиваться количество больных.
Украинская правда