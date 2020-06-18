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На Закарпатті значно посилюють карантин

Четвер, 18 червня 2020, 18:41
На Закарпатті значно посилюють карантин

На засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Закарпатської області ухвалили рішення посилити протиепідемічні заходи в регіоні.

Джерело: пресслужба ОДА

Дослівно: "Останніми днями в області фіксують антирекорди виявлених хворих на COVID-19. Кількість нових випадків СОVID-19 за останні 7 днів на 100 тисяч населення становить 32.07, при заявленому показнику, який необхідний для послаблення карантину, не більше 12 осіб на 100 тисяч населення".

Деталі: Комісія вирішила заборонити в області:

  • проведення масових культурно-розважальних заходів, у яких заплановано участь більше 20 осіб;
  • організацію та проведення весілля за участі більше 10 осіб;
  • проведення поминок та ритуальних заходів за участі більше ніж 10 осіб у приміщеннях та 20 осіб на відкритому повітрі;
  • роботу спортивних залів, фітнес-центрів, тренажерних залів та проведення спортивних заходів на стадіонах із кількістю учасників більше 20 осіб;
  • роботу закладів дошкільної освіти;
  • роботу басейнів, спа-зон та розважальних закладів;
  • роботу ресторанів, кафе інших закладів харчування у закритих приміщеннях;
  • міжобласні регулярні пасажирські перевезення автомобільним транспортом.

Нагадаємо: У Закарпатській області станом на 18 червня нарахували 1882 заражень, з них 51 померли.

Українська правда
Теми: Закарпаттякоронавірускарантинепідемія
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