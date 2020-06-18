На Закарпатье значительно усиливают карантин
Четверг, 18 июня 2020, 18:41
На заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Закарпатской области приняли решение усилить противоэпидемические мероприятия в регионе.
Источник: пресс-служба ОГА
Дословно: "В последние дни в области фиксируют антирекорды выявленных больных COVID-19. Количество новых случаев СОVID-19 за последние 7 дней на 100 тысяч населения составляет 32.07, при заявленном показателю, который необходим для ослабления карантина, не более 12 человек на 100 тысяч населения".
Детали: Комиссия решила запретить в области:
- проведение массовых культурно-развлекательных мероприятий, в которых запланировано участие более 20 человек;
- организацию и проведение свадьбы с участием более 10 человек;
- проведение поминок и ритуальных мероприятий с участием более 10 человек в помещениях и 20 на открытом воздухе;
- работу спортивных залов, фитнес-центров, тренажерных залов и проведения спортивных мероприятий на стадионах с количеством участников более 20 человек;
- работу учреждений дошкольного образования;
- работу бассейнов, спа-зон и развлекательных заведений;
- работу ресторанов, кафе других заведений питания в закрытых помещениях;
- межобластные регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом.
Напомним: В Закарпатской области по состоянию на 18 июня насчитали 1882 заражений, из них 51 умерли.
Украинская правда