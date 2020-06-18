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На Закарпатье значительно усиливают карантин

Четверг, 18 июня 2020, 18:41

На заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Закарпатской области приняли решение усилить противоэпидемические мероприятия в регионе.

Источник: пресс-служба ОГА

Дословно: "В последние дни в области фиксируют антирекорды выявленных больных COVID-19. Количество новых случаев СОVID-19 за последние 7 дней на 100 тысяч населения составляет 32.07, при заявленном показателю, который необходим для ослабления карантина, не более 12 человек на 100 тысяч населения".

Детали: Комиссия решила запретить в области:

  • проведение массовых культурно-развлекательных мероприятий, в которых запланировано участие более 20 человек;
  • организацию и проведение свадьбы с участием более 10 человек;
  • проведение поминок и ритуальных мероприятий с участием более 10 человек в помещениях и 20 на открытом воздухе;
  • работу спортивных залов, фитнес-центров, тренажерных залов и проведения спортивных мероприятий на стадионах с количеством участников более 20 человек;
  • работу учреждений дошкольного образования;
  • работу бассейнов, спа-зон и развлекательных заведений;
  • работу ресторанов, кафе других заведений питания в закрытых помещениях;
  • межобластные регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом.

Напомним: В Закарпатской области по состоянию на 18 июня насчитали 1882 заражений, из них 51 умерли.

Украинская правда
Темы: Закарпатьекоронавирускарантинэпидемия


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