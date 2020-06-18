Україна хоче повноправного членства в ЄС – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявляє, що Україна прагне бути повноправним членом Європейського союзу.

Джерело: Зеленський у Twitter, пресслужба Офісу президента

Пряма мова: "Східне партнерство не має обмежувати амбіції. Комусь достатньо політичного діалогу, комусь – стратегічного партнерства з ЄС, хтось прагне інтеграції до спільного ринку на основі "чотирьох свобод", а хтось, як Україна, вимагає повноправного членства в ЄС".

Деталі: 18 червня у режимі відеоконференції проходить саміт лідерів Східного партнерства.

Під час свого виступу Зеленський наголосив, що Східне партнерство корисне для України, якщо наближає Українську державу до членства в Європейському Союзі.

Він нагадав, що від початку метою ініціативи була розбудова спільноти Євросоюзу з партнерами, які розділяють європейські цінності та принципи. Водночас перевагами такого об’єднання мають користуватися всі громадяни країн-учасниць.

Президент України висловив упевненість, що можливо спільно подолати виклики сьогодення, зокрема наслідки пандемії коронавірусу, за допомогою поглиблення інтеграції та збільшення координації між країнами.

Також Зеленський подякував Євросоюзу за підтримку, зокрема за нову програму макрофінансової допомоги в розмірі 1,2 млрд євро.

Крім того, він додав, що Україна розраховує на співпрацю з ЄС у закупівлі вакцини проти COVID-19, щойно та буде виготовлена.

Зеленський нагадав, що Україна зі свого боку також підтримувала європейських партнерів під час боротьби з коронавірусом. Зокрема, українські медики допомагали італійським колегам, а українські літаки доправляли медичні вантажі до багатьох країн Євросоюзу.