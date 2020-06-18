Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Украина хочет полноправного членства в ЕС – Зеленский

Четверг, 18 июня 2020, 19:35
Фото ОПУ

Президент Владимир Зеленский заявляет, что Украина стремится быть полноправным членом Европейского союза.

Источник: Зеленский в Twitter, пресс-служба Офиса президента

Прямая речь: "Восточное партнерство не должно ограничивать амбиции. Кому-то достаточно политического диалога, кому-то – стратегического партнерства с ЕС, кто-то стремится к интеграции в общий рынок на основании "четырех свобод", а кто-то, как Украина, требует полноправного членства в ЕС".

Детали: 18 июня в режиме видеоконференции проходит саммит лидеров Восточного партнерства.

Во время своего выступления Зеленский отметил, что Восточное партнерство полезно для Украины, если приближает Украинское государство к членству в Европейском Союзе.

Он напомнил, что с начала целью инициативы было развитие сообщества Евросоюза с партнерами, которые разделяют европейские ценности и принципы. В то же время преимуществами такого объединения должны пользоваться все граждане стран-участниц.

Президент Украины выразил уверенность, что сегодня возможно совместно преодолеть все вызовы, в частности последствия пандемии коронавируса, с помощью углубления интеграции и увеличения координации между странами.

Также Зеленский поблагодарил Евросоюз за поддержку, в том числе за новую программу макрофинансовой помощи в размере 1,2 миллиарда евро.

Кроме того, он добавил, что Украина рассчитывает на сотрудничество с ЕС в закупке вакцины против COVID-19, как только она будет изготовлена.

Зеленский напомнил, что Украина со своей стороны также поддерживала европейских партнеров во время борьбы с коронавирусом. В частности, украинские медики помогали итальянским коллегам, а украинские самолеты доставляли медицинские грузы во многие страны Евросоюза.  

Украинская правда
Темы: ЗеленскийУкраинаЕС


powered by lun.ua
Главное сегодня

ГБР подтвердило расследование дела против Порошенко из-за Томоса

Украина хочет полноправного членства в ЕС – Зеленский

фото, видео Сторонники Порошенко пришли к Зеленскому

Суд по делу Порошенко отложили на июль

Закон Зеленского о референдуме прошел первое чтение

Выпускников школ освободили от итоговой аттестации в 2020 году, но не отменили ВНО

Все главные новости...
Зеленский
"Слуги" объяснили Зеленскому, почему не поддерживают программу действий правительства
Сторонники Порошенко пришли к Зеленскому
Президент Украины готовится к очередному тесту на COVID-19
Последние новости
21:20
На коронавирус заболел Винницкий митрополит ПЦУ Симеон
21:14
Из фонда борьбы с COVID-19 к началу лета потратили чуть более 1%
21:06
Фото, видеоМаленький Дьопйош Зеленский: появились детали о новорожденном тезке президента
21:01
ГБР подтвердило расследование дела против Порошенко из-за Томоса
21:00
КС отменил запрет на обжалование постановления следственного судьи относительно бездеятельности прокуроров и следователей
20:50
SkyUр закрыла продажу билетов по большинству направлений до 15 июля
20:32
Полноценный саммит Восточного партнерства будет в марте 2021 года: ЕС определил приоритеты
20:27
"Мы были просто вкладчиками": Суркис прокомментировал связи с Коломойским и bail-in
20:26
Львовский облсовет обратился к Зеленскому: Прекратите политические репрессии
20:15
Сейм Литвы осудил попытки России переписать историю
Все новости...