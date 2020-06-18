Львівська облрада звернулася до Зеленського: Припиніть політичні репресії

Львівська обласна рада ухвалила звернення до президента Володимира Зеленського та голови Верховної Ради Дмитра Разумкова із закликом припинити політичні переслідування в Україні.

Джерело: сайт облради

Звернення дослівно: "Сьогодні Україна знову постала перед вибором: рухатись у напрямі Європейського Союзу та НАТО чи перетворитись на підконтрольну напівколонію Росії. Перед таким вибором країну ставить своїми діями центральна влада. І лише від небайдужих українців, їх єдності та рішучості в захисті цивілізованого вибору країни залежить наше майбутнє.

В Україні посилюються політичні переслідування. Доказами є десятки резонансних кримінальних проваджень проти опозиційних політиків та громадських активістів. Правоохоронні органи помітно активізували свої дії в цьому напрямі. Серед найбільш резонансних можна навести такі.

Відкрито близько двадцяти кримінальних проваджень проти п’ятого президента України Петра Порошенка. Цей процес проводиться з численними процесуальними порушеннями, але ні Державне бюро розслідувань, ні Офіс генерального прокурора України це не турбує. Навпаки, вони супроводжують свою діяльність, використовуючи відверту маніпуляцію й пропаганду в найгірших традиціях радянських часів.

Проти одеського активіста Сергія Стерненка відкривають справу за умисне вбивство, і це при тому, що він був жертвою зухвалого нападу й діяв у межах необхідної самооборони. Це можна розцінювати лише як відверту помсту через його активну проукраїнську позицію в Одесі, яку кримінальні та російські кола намагаються перетворити у свій оплот на півдні України.

Підозрюваних у справі вбивства Павла Шеремета Андрія Антоненка та Юлію Кузьменко досі утримують під вартою, а Яну Дугар – під домашнім арештом. Доказів до суду правоохоронці не передали й досі, хоча ще пів року тому генеральний прокурор України назвав їх особами, які планували й вчинили вбивство, а представники Міністерства внутрішніх справ України одразу ж заявили, що мають неспростовні докази причетності підозрюваних до злочину.

Значний резонанс у суспільстві викликають дивні звинувачення на адресу бойового генерала Дмитра Марченка, колишнього народного депутата України Тетяни Чорновол, ексдиректора Інституту національної пам’яті, а сьогодні опозиційного парламентаря Володимира В’ятровича. Відбулися незрозумілі обшуки ДБР у будинку ексміністра Володимира Омеляна.

Ці та інші випадки можна однозначно оцінювати як політичні переслідування.

Жодної довіри не викликають ні генеральний прокурор України Ірина Венедиктова, ні перший заступник директора Державного бюро розслідувань Олександр Бабіков, ні їхні підлеглі. Їхня діяльність цілковито тотожна заявам та публічним погрозам Андрія Портнова на адресу учасників Революції Гідності, добровольців, волонтерів, активістів-патріотів та опозиційних політичних діячів. Портнов неодноразово публічно погрожував в’язницею і насильством Сергієві Стерненку, Петрові Порошенку та іншим сьогодні офіційно підозрюваним особам. Портнов і досі зберігає вплив на багатьох суддів, органи слідства та прокуратуру.

Сьогодні немає сподівань на те, що матеріали згаданих вище кримінальних проваджень будуть об’єктивно розглянуті в українських судах, враховуючи кругову поруку суддів, органів досудового розслідування та прокуратури.

Закликаємо центральну владу припинити практику політичного переслідування і не поглиблювати суспільно-політичне протистояння в Україні. Це вигідно лише Росії та їхній "п’ятій колоні" в Україні. В Україні влада, яка займалась репресіями опозиції, замахом на українські національні цінності, завжди програвала й ганебно йшла в історичне небуття. Так буде й цього разу, якщо влада продовжуватиме політику репресій та переслідувань".