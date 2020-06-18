Львовский облсовет обратился к Зеленскому: Прекратите политические репрессии

Львовский областной совет принял обращение к президенту Владимиру Зеленскому и главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову с призывом прекратить политические преследования в Украине.

Источник: сайт облсовета

Обращение дословно: "Сегодня Украина снова встала перед выбором: двигаться в направлении Европейского Союза и НАТО или превратиться в подконтрольную полуколонию России. Перед таким выбором страну ставит своими действиями центральная власть. И только от неравнодушных украинцев, их единства и решимости в защите цивилизованного выбора страны зависит наше будущее.

В Украине усиливаются политические преследования. Доказательствами являются десятки резонансных уголовных производств против оппозиционных политиков и общественных активистов. Правоохранительные органы заметно активизировали свои действия в этом направлении. Среди наиболее резонансных можно назвать такие.

Открыто около двадцати уголовных производств против пятого президента Украины Петра Порошенко. Этот процесс ведется с многочисленными процессуальными нарушениями, но ни Государственное бюро расследований, ни Офис генерального прокурора Украины это не беспокоит. Наоборот, они сопровождают свою деятельность, используя откровенную манипуляцию и пропаганду в худших традициях советских времен.

Против одесского активиста Сергея Стерненко открывают дело за умышленное убийство, и это при том, что он был жертвой дерзкого нападения и действовал в пределах необходимой самообороны. Это можно расценивать только как откровенную месть за его активную проукраинскую позицию в Одессе, которую уголовные и российские круги пытаются превратить в свой оплот на юге Украины.

Подозреваемых в деле убийства Павла Шеремета Андрея Антоненко и Юлию Кузьменко до сих пор удерживают под стражей, а Яну Дугарь – под домашним арестом. Доказательств в суд правоохранители не передали и до сих пор, хотя еще полгода назад генеральный прокурор Украины назвал их лицами, которые планировали и совершили убийство, а представители Министерства внутренних дел Украины сразу же заявили, что имеют неопровержимые доказательства причастности подозреваемых к преступлению.

Значительный резонанс в обществе вызывают странные обвинения в адрес боевого генерала Дмитрия Марченко, бывшего народного депутата Украины Татьяны Чорновол, ексдиректора Института национальной памяти, а сегодня оппозиционного парламентария Владимира Вятровича. Произошли непонятные обыски ГБР в доме экс-министра Владимира Омеляна.

Эти и другие случаи можно однозначно оценивать как политические преследования.

Никакого доверия не вызывают ни генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, ни первый заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Бабиков, ни их подчиненные. Их деятельность полностью тождественна заявлениям и публичным угрозам Андрея Портнова в адрес участников Революции Достоинства, добровольцев, волонтеров, активистов-патриотов и оппозиционных политических деятелей. Портнов неоднократно публично угрожал тюрьмой и насилием Сергею Стерненко, Петру Порошенко и другим сегодня официально подозреваемым лицам. Портнов и до сих пор сохраняет влияние на многих судей, органы следствия и прокуратуру.

Сегодня нет надежд на то, что материалы упомянутых выше уголовных производств будут объективно рассмотрены в украинских судах, учитывая круговую поруку судей, органов досудебного расследования и прокуратуры.

Призываем центральную власть прекратить практику политического преследования и не углублять общественно-политическое противостояние в Украине. Это выгодно только России и их "пятой колонне" в Украине. В Украине власть, которая занималась репрессиями оппозиции, покушением на украинские национальные ценности, всегда проигрывала и позорно уходила в историческое небытие. Так будет и в этот раз, если власть будет продолжать политику репрессий и преследований".