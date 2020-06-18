Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

ДБР підтвердило відкриття справи проти Порошенка через Томос

Четвер, 18 червня 2020, 21:01
Михайло Палінчак

Державне бюро розслідувань здійснює слідство у справі щодо можливих незаконних дій вищих посадовців, які вчинили дії, спрямовані на "розпалювання міжрелігійної ворожнечі при створенні ПЦУ".

Джерело: представник пресслужби ДБР Максим Білоусенко в коментарі "Укрінформу"

Пряма мова Білоусенка: "6 листопада 2019 року СБУ розпочало розслідування за заявою прихожан Київського Патріархату УПЦ на незаконні дії низки вищих посадових осіб, які вчинили дії, спрямовані на розпалювання міжрелігійної ворожнечі при створенні ПЦУ.

Надалі СБУ справу передано для розслідування в ДБР. Слідство у справі проводиться".

Передісторія: 18 червня п’ятий президент Петро Порошенко заявив, що проти нього порушили справу через "розпалювання релігійної ворожнечі", бо Україна отримала Томос.

Знати більше У чому проблеми з підозрою для Порошенка. Публікуємо її текст від ДБР

Автокефалія Православної Церкви України: як це було

Отці і діти. Чому сваряться патріарх Філарет та митрополит Епіфаній

Передісторія:

  • 11 жовтня 2018 року Синод Вселенського патріархату підтримав надання автокефалії Українській церкві.
  • 15 грудня у Києві відбувся Об'єднавчий собор православних церков, який обрав митрополита переяславського і білоцерківського Епіфанія (Думенка) на пост предстоятеля єдиної Української православної церкви.
  • 5 січня 2019 року у Стамбулі відбулося підписання томоса про автокефалію Православної церкви України, а 6 січня вселенський патріарх Варфоломій передав томос про автокефалію Православної церкви України митрополиту київському і всієї України Епіфанію.

Теми: ДБРПорошенкоПравославна Церква Українитомос


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Фото, відеоМаленький Дьопйош Зеленський: з’явилися деталі про новонародженого тезку президента

ДБР підтвердило відкриття справи проти Порошенка через Томос

Львівська облрада звернулася до Зеленського: Припиніть політичні репресії

Україна хоче повноправного членства в ЄС – Зеленський

фото, відеоПрихильники Порошенка прийшли до Зеленського

Суд у справі Порошенка відклали на липень

Усі головні новини...
ДБР
Януковича чекають у ДБР наступного тижня
Слідчі знайшли викрадений п’ять років тому БТР
"Бебі-бокси" на 1,2 мільярда: ДБР хоче допитати керівника закупівельної організації
Останні новини
22:59
Венедіктова назвала три справи проти Порошенка, які вже закрили
22:28
Новини економіки: Кабмін без імунітету, електроенергія для РФ, Нафтогаз та Газпром
22:11
Від коронавірусу помер начальник Львівського військового шпиталю
21:38
Кандидат в очільники МОН Шкарлет не проти скасувати ЗНО для заочників
21:32
Новини 18 червня: суд над Порошенком, антирекорд COVID-19
21:20
На коронавірус захворів Вінницький митрополит ПЦУ Симеон
21:14
З фонду боротьби з COVID-19 до початку літа витратили трохи більше 1%
21:06
Фото, відеоМаленький Дьопйош Зеленський: з’явилися деталі про новонародженого тезку президента
21:01
ДБР підтвердило відкриття справи проти Порошенка через Томос
21:00
КС скасував заборону на оскарження ухвали слідчого судді щодо бездіяльності прокурорів і слідчих
Усі новини...