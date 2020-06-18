ДБР підтвердило відкриття справи проти Порошенка через Томос
Державне бюро розслідувань здійснює слідство у справі щодо можливих незаконних дій вищих посадовців, які вчинили дії, спрямовані на "розпалювання міжрелігійної ворожнечі при створенні ПЦУ".
Джерело: представник пресслужби ДБР Максим Білоусенко в коментарі "Укрінформу"
Пряма мова Білоусенка: "6 листопада 2019 року СБУ розпочало розслідування за заявою прихожан Київського Патріархату УПЦ на незаконні дії низки вищих посадових осіб, які вчинили дії, спрямовані на розпалювання міжрелігійної ворожнечі при створенні ПЦУ.
Надалі СБУ справу передано для розслідування в ДБР. Слідство у справі проводиться".
Передісторія: 18 червня п’ятий президент Петро Порошенко заявив, що проти нього порушили справу через "розпалювання релігійної ворожнечі", бо Україна отримала Томос.
Знати більше У чому проблеми з підозрою для Порошенка. Публікуємо її текст від ДБР
Автокефалія Православної Церкви України: як це було
Отці і діти. Чому сваряться патріарх Філарет та митрополит Епіфаній
Передісторія:
- 11 жовтня 2018 року Синод Вселенського патріархату підтримав надання автокефалії Українській церкві.
- 15 грудня у Києві відбувся Об'єднавчий собор православних церков, який обрав митрополита переяславського і білоцерківського Епіфанія (Думенка) на пост предстоятеля єдиної Української православної церкви.
- 5 січня 2019 року у Стамбулі відбулося підписання томоса про автокефалію Православної церкви України, а 6 січня вселенський патріарх Варфоломій передав томос про автокефалію Православної церкви України митрополиту київському і всієї України Епіфанію.