ДБР підтвердило відкриття справи проти Порошенка через Томос

Державне бюро розслідувань здійснює слідство у справі щодо можливих незаконних дій вищих посадовців, які вчинили дії, спрямовані на "розпалювання міжрелігійної ворожнечі при створенні ПЦУ".

Джерело: представник пресслужби ДБР Максим Білоусенко в коментарі "Укрінформу"

Пряма мова Білоусенка: "6 листопада 2019 року СБУ розпочало розслідування за заявою прихожан Київського Патріархату УПЦ на незаконні дії низки вищих посадових осіб, які вчинили дії, спрямовані на розпалювання міжрелігійної ворожнечі при створенні ПЦУ.

Надалі СБУ справу передано для розслідування в ДБР. Слідство у справі проводиться".

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