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ГБР подтвердило открытие дела против Порошенко из-за Томоса

Четверг, 18 июня 2020, 21:01
ГБР подтвердило открытие дела против Порошенко из-за Томоса
Михайло Палінчак

Государственное бюро расследований осуществляет следствие по делу о возможных незаконных действий высших должностных лиц, совершивших действия, направленные на "разжигание межрелигиозной розни при создании ПЦУ".

Источник: представитель пресс-службы ГБР Максим Билоусенко в комментарии "Укринформу"

Прямая речь Белоусенко: "6 ноября 2019 СБУ начала расследование по заявлению прихожан Киевского Патриархата УПЦ на незаконные действия ряда высших должностных лиц, совершивших действия, направленные на разжигание межрелигиозной розни при создании ПЦУ.

В дальнейшем СБУ дело передано для расследования в ГБР. Следствие по делу проводится".

Предыстория: 18 июня Пятый президент Петр Порошенко заявил, что против него возбудили дело из-за "разжигания религиозной розни", потому что Украина получила Томос.

Знать больше: В чем проблемы с подозрением для Порошенко. Публикуем его текст от ГБР

Автокефалия Православной Церкви Украины: как это было

Отцы и дети. Почему ссорятся патриарх Филарет и митрополит Епифаний

Предыстория:

  • 11 октября 2018 года Синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской церкви.
  • 15 декабря в Киеве состоялся Объединительный собор православных церквей, который избрал митрополита переяславского и белоцерковского Епифания (Думенко) на пост предстоятеля единой Украинской православной церкви.
  • 5 января 2019 года в Стамбуле состоялось подписание томоса об автокефалии Православной церкви Украины, а 6 января вселенский патриарх Варфоломей передал томос об автокефалии Православной церкви Украины митрополиту киевскому и всея Украины Епифанию.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГБРПорошенкоПравославная Церковь Украинытомос
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