Государственное бюро расследований осуществляет следствие по делу о возможных незаконных действий высших должностных лиц, совершивших действия, направленные на "разжигание межрелигиозной розни при создании ПЦУ".

Источник: представитель пресс-службы ГБР Максим Билоусенко в комментарии "Укринформу"

Прямая речь Белоусенко: "6 ноября 2019 СБУ начала расследование по заявлению прихожан Киевского Патриархата УПЦ на незаконные действия ряда высших должностных лиц, совершивших действия, направленные на разжигание межрелигиозной розни при создании ПЦУ.

В дальнейшем СБУ дело передано для расследования в ГБР. Следствие по делу проводится".

Предыстория: 18 июня Пятый президент Петр Порошенко заявил, что против него возбудили дело из-за "разжигания религиозной розни", потому что Украина получила Томос.

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