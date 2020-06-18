ГБР подтвердило расследование дела против Порошенко из-за Томоса
Государственное бюро расследований осуществляет следствие по делу о возможных незаконных действий высших должностных лиц, совершивших действия, направленные на "разжигание межрелигиозной розни при создании ПЦУ".
Источник: представитель пресс-службы ГБР Максим Билоусенко в комментарии "Укринформу"
Прямая речь Белоусенко: "6 ноября 2019 СБУ начала расследование по заявлению прихожан Киевского Патриархата УПЦ на незаконные действия ряда высших должностных лиц, совершивших действия, направленные на разжигание межрелигиозной розни при создании ПЦУ.
В дальнейшем СБУ дело передано для расследования в ГБР. Следствие по делу проводится".
Предыстория: 18 июня Пятый президент Петр Порошенко заявил, что против него возбудили дело из-за "разжигания религиозной розни", потому что Украина получила Томос.
Знать больше: В чем проблемы с подозрением для Порошенко. Публикуем его текст от ГБР
Автокефалия Православной Церкви Украины: как это было
Отцы и дети. Почему ссорятся патриарх Филарет и митрополит Епифаний
Предыстория:
- 11 октября 2018 года Синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской церкви.
- 15 декабря в Киеве состоялся Объединительный собор православных церквей, который избрал митрополита переяславского и белоцерковского Епифания (Думенко) на пост предстоятеля единой Украинской православной церкви.
- 5 января 2019 года в Стамбуле состоялось подписание томоса об автокефалии Православной церкви Украины, а 6 января вселенский патриарх Варфоломей передал томос об автокефалии Православной церкви Украины митрополиту киевскому и всея Украины Епифанию.