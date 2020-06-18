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Маленький Дьопйош Зеленський: з’явилися деталі про новонародженого тезку президента

Четвер, 18 червня 2020, 21:06
Маленький Дьопйош Зеленський: з’явилися деталі про новонародженого тезку президента

Журналісти з’їздили на Закарпаття і дізналися подробиці про новонародженого хлопчика, якого назвали Зеленський. Він з’явився у сім’ї ромів і живе у таборі.

Джерело: журналіст Віталій Глагола у Facebook, "Суспільне"

Деталі: Як вдалося з'ясувати Глаголі, народився хлопчик 23 березня в Ужгороді. Його повне ім’я – Дьопйош Зеленський Євгенович.

Мати дитини звати Магдалиною, з чоловіком вона не живе. Жінка заявила, що пишається незвичним ім’ям свого сина.

У маленького Зеленського є п’ятеро братів і сестер - Каріна, Марія, Ангеліна, Крістіан та Назар. Найстаршій Каріні вже 23 роки.

Як з’ясувало "Суспільне", Магдалина назвала свого сина прізвищем президента, бо завжди дивиться програму "Розсміши коміка", а також стежить за новинами з главою держави. Розповідає, що він їй подобається. Зменшено-пестливу форму імені для своєї дитини не використовуватиме.

Пряма мова: "Тільки Зеленський. Його ім’я називатимуть тільки так. Я так вирішила".

 

Нагадаємо: У четвер вдень з’явилася інформація, що в Закарпатській області новонародженому хлопчику дали ім’я Зеленський.

У 2009 році на Закарпатті дитину назвали іменем Янукович. Наразі хлопчику 11 років. 

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийЗакарпаттядіти
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