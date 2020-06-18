Маленький Дьопйош Зеленский: появились детали о новорожденном тезке президента

Журналисты съездили на Закарпатье и узнали подробности о новорожденном мальчике, которого назвали Зеленский. Он появился в семье ромов и живет в таборе.

Источник: журналист Виталий Глагола в Facebook

Детали: Как удалось выяснить, родился мальчик 23 марта, его полное имя – Дьопйош Зеленский Евгеньевич.

Мать ребенка зовут Маргаритой, с мужем она не живет. Женщина заявила, что гордится необычным именем своего сына.

У маленького Зеленского есть пятеро братьев и сестер - Карина, Мария, Ангелина, Кристиан и Назар. Старшей Карине уже 23 года.

Напомним: В четверг днем появилась информация, что в Закарпатской области новорожденному мальчику дали имя Зеленский.