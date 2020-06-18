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Маленький Дьопйош Зеленский: появились детали о новорожденном тезке президента

Четверг, 18 июня 2020, 21:06
Маленький Дьопйош Зеленский: появились детали о новорожденном тезке президента

Журналисты съездили на Закарпатье и узнали подробности о новорожденном мальчике, которого назвали Зеленский. Он появился в семье ромов и живет в таборе.

Источник: журналист Виталий Глагола в Facebook, "Суспильне"

Детали: Как удалось выяснить Глаголе, родился мальчик 23 марта в Ужгороде, его полное имя – Дьопйош Зеленский Евгеньевич.

Мать ребенка зовут Магдалиной, с мужем она не живет. Женщина заявила, что гордится необычным именем своего сына.

У маленького Зеленского есть пятеро братьев и сестер - Карина, Мария, Ангелина, Кристиан и Назар. Старшей Карине уже 23 года.

Как выяснило "Суспильне", Магдалина назвала своего сына фамилией президента, потому что всегда смотрит программу "Рассмеши комика", а также следит за новостями с главой государства. Рассказывает, что он ей нравится. Уменьшительное-ласкательную форму имени для своего ребенка использовать не будет.

Прямая речь: "Только Зеленский. Его имя будут называть только так. Я так решила".

 

Напомним: В четверг днем появилась информация, что в Закарпатской области новорожденному мальчику дали имя Зеленский.

В 2009 году на Закарпатье ребенка назвали именем Янукович. Сейчас мальчику 11 лет.

Евгений Кизилов, УП

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Темы: ЗеленскийЗакарпатьедети
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