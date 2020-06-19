Новий антирекорд COVID-19 в Україні: більше 900 хворих за добу

За добу 18 червня коронавірус знову діагностували у рекордно великої кількості українців – 921 новий випадок, 19 хворих померли.

Джерело: дані РНБО, Центр громадського здоров'я

586 людей минулої доби одужали.

Загалом в Україні підтверджено 34 984 випадки COVID-19, з них 16 033 одужали, 985 померли.

Усього проведених досліджень в Україні методом ПЛР — 542 247, методом ІФА — 115 494.



Усього захворювання підтверджено у 2570 дітей та 5877 медиків. Госпіталізації потребували 9767 осіб, підключення до апарату ШВЛ — 343 пацієнти. 25 217 хворих перебували на амбулаторному лікуванні. Серед одужавших 3548 медпрацівників.





Загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. — 1596 (990 одужали);

Волинська обл. — 1673 (548 одужали);

Дніпропетровська обл. — 1021 (758 одужали);

Донецька обл. — 350 (142 одужали);

Житомирська обл. — 1201 (609 одужали);

Закарпатська обл. — 1960 (833 одужали);

Запорізька обл. — 547 (385 одужали);

Івано-Франківська обл. — 1940 (1064 одужали);

м. Київ — 4176 (1332 одужали);

Київська обл. — 2142 (994 одужали);

Кіровоградська обл. — 604 (502 одужали);

Луганська обл. — 71 (52 одужали);

Львівська обл. — 3540 (663 одужали);

Миколаївська обл. — 338 (264 одужали);

Одеська обл. — 1200 (510 одужали);

Полтавська обл. — 289 (262 одужали);

Рівненська обл. — 2693 (1467 одужали);

Сумська обл. — 246 (178 одужали);

Тернопільська обл. — 1605 (1050 одужали);

Харківська обл. — 1744 (812 одужали);

Херсонська обл. — 185 (174 одужали);

Хмельницька обл. — 608 (474 одужали);

Черкаська обл. — 585 (388 одужали);

Чернівецька обл. — 4211 (1470 одужали);

Чернігівська обл. — 459 (112 одужали).