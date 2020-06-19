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Новый антирекорд COVID-19 в Украине: свыше 900 больных в сутки

Пятница, 19 июня 2020, 09:03
Новый антирекорд COVID-19 в Украине: свыше 900 больных в сутки

За сутки 18 июня коронавирус снова диагностировали у рекордно большого количества украинцев - 921 новый случай, 19 больных умерли.

Источник: данные СНБО, Центр общественного здоровья

586 человек за прошедшие сутки выздоровели.

Всего в Украине подтверждено 34 984 случая COVID-19, из них 16 033 выздоровели, 985 умерли.

Всего проведенных исследований в Украине методом ПЦР - 542247, методом ИФА - 115494.

Всего заболевание подтверждено у 2570 детей и 5877 медиков. В госпитализации нуждались 9767 человек, в подключении к аппарату ИВЛ - 343 пациента. 25217 больных находились на амбулаторном лечении. Среди выздоровевших 3548 медработников.

 

В общем случаи подтверждено:

Винницкая обл. - 1596 (990 выздоровели)

Волынская обл. - 1673 (548 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 1021 (758 выздоровели)

Донецкая обл. - 350 (142 выздоровели)

Житомирская обл. - 1201 (609 выздоровели)

Закарпатская обл. - 1960 (833 выздоровели)

Запорожская обл. - 547 (385 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 1940 (1064 выздоровели)

г. Киев - 4176 (1332 выздоровели)

Киевская обл. - 2142 (994 выздоровели)

Кировоградская обл. - 604 (502 выздоровели)

Луганская обл. - 71 (52 выздоровели)

Львовская обл. - 3540 (663 выздоровели)

Николаевская обл. - 338 (264 выздоровели)

Одесская обл. - 1200 (510 выздоровели)

Полтавская обл. - 289 (262 выздоровели)

Ровенская обл. - 2693 (1467 выздоровели)

Сумская обл. - 246 (178 выздоровели)

Тернопольская обл. - 1605 (1050 выздоровели)

Харьковская обл. - 1744 (812 выздоровели)

Херсонская обл. - 185 (174 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 608 (474 ​​выздоровели)

Черкасская обл. - 585 (388 выздоровели)

Черновицкая обл. - 4211 (1470 выздоровели)

Черниговская обл. - 459 (112 выздоровели).

Украинская правда

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