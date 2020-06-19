Новый антирекорд COVID-19 в Украине: свыше 900 больных в сутки
За сутки 18 июня коронавирус снова диагностировали у рекордно большого количества украинцев - 921 новый случай, 19 больных умерли.
Источник: данные СНБО, Центр общественного здоровья
586 человек за прошедшие сутки выздоровели.
Всего в Украине подтверждено 34 984 случая COVID-19, из них 16 033 выздоровели, 985 умерли.
Всего проведенных исследований в Украине методом ПЦР - 542247, методом ИФА - 115494.
Всего заболевание подтверждено у 2570 детей и 5877 медиков. В госпитализации нуждались 9767 человек, в подключении к аппарату ИВЛ - 343 пациента. 25217 больных находились на амбулаторном лечении. Среди выздоровевших 3548 медработников.
В общем случаи подтверждено:
Винницкая обл. - 1596 (990 выздоровели)
Волынская обл. - 1673 (548 выздоровели)
Днепропетровская обл. - 1021 (758 выздоровели)
Донецкая обл. - 350 (142 выздоровели)
Житомирская обл. - 1201 (609 выздоровели)
Закарпатская обл. - 1960 (833 выздоровели)
Запорожская обл. - 547 (385 выздоровели)
Ивано-Франковская обл. - 1940 (1064 выздоровели)
г. Киев - 4176 (1332 выздоровели)
Киевская обл. - 2142 (994 выздоровели)
Кировоградская обл. - 604 (502 выздоровели)
Луганская обл. - 71 (52 выздоровели)
Львовская обл. - 3540 (663 выздоровели)
Николаевская обл. - 338 (264 выздоровели)
Одесская обл. - 1200 (510 выздоровели)
Полтавская обл. - 289 (262 выздоровели)
Ровенская обл. - 2693 (1467 выздоровели)
Сумская обл. - 246 (178 выздоровели)
Тернопольская обл. - 1605 (1050 выздоровели)
Харьковская обл. - 1744 (812 выздоровели)
Херсонская обл. - 185 (174 выздоровели)
Хмельницкая обл. - 608 (474 выздоровели)
Черкасская обл. - 585 (388 выздоровели)
Черновицкая обл. - 4211 (1470 выздоровели)
Черниговская обл. - 459 (112 выздоровели).