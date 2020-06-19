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Бюджетний комітет ВР з другої спроби погодив виділення МВС 2,6 млрд з COVID-фонду

П'ятниця, 19 червня 2020, 10:55
Бюджетний комітет ВР з другої спроби погодив виділення МВС 2,6 млрд з COVID-фонду
Фото suspilne.media

Комітет Верховної Ради з питань бюджету на своєму засіданні 19 червня схвалив виділення Міністерству внутрішніх справ 2,6 мільярда гривень з фонду з питань боротьби з коронавірусом на доплати працівникам, задіяним у боротьбі з COVID-19.

Джерело: нардеп від "Голосу" Олександра Устінова у Facebook

Пряма мова: "Бюджетний комітет Верховної Ради погодив виділення 2,6 млрд ментам на доплати за страшну боротьбу з Ковід. Дерибаняться наші гроші втиху і як кому треба! Слуги орків ви, а не людей!"

Деталі: За словами Устінової, проти проголосував лише Володимир Цабаль від "Голосу", двоє членів комітету утримались, а інші 16 проголосували за, зокрема, і голова підкомітету Леся Забуранна.

Крім того, голоси "за" дали Анатолій Урбанський (депутатська група "За майбутнє"), слуги народу Арсеній Пушкаренко та Юрій Арістов.

Устінова також додала, що протоколу цього засідання немає, як і відеофіксації, бо їх бюджетний комітет ніколи не веде.

Що було раніше: 17 червня комітет Верховної Ради з питань бюджету на своєму засіданні не схвалив виділення МВС 2,7 млрд грн з фонду з питань боротьби з коронавірусом на доплати працівникам, задіяним у боротьбі з COVID-19.

Українська правда

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Теми: коронавірусМВСгрошіГолос
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