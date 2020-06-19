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Бюджетный комитет ВР со второй попытки одобрил выделение МВД 2,6 млрд с COVID-фонда

Пятница, 19 июня 2020, 10:55
Бюджетный комитет ВР со второй попытки одобрил выделение МВД 2,6 млрд с COVID-фонда
Фото suspilne.media

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета на своем заседании 19 июня одобрил выделение Министерству внутренних дел 2,6 миллиарда гривен из фонда по борьбе с коронавирусом на доплаты сотрудникам, задействованным в борьбе с COVID-19.

Источник: нардеп от "Голоса" Александра Устинова в Facebook

Прямая речь: "Бюджетный комитет Верховной Рады согласовал выделение 2,6 млрд ментам на доплаты за страшную борьбу с Ковид. Дерибанятся наши деньги втихую и как кому надо! Слуги орков вы, а не людей!"

Детали: По словам Устиновой, против проголосовал только Владимир Цабаль от "Голоса", двое членов комитета воздержались, а остальные 16 проголосовали за, в частности, и председатель подкомитета Леся Забуранная.

Кроме того, голоса "за" дали Анатолий Урбанский (депутатская группа "За будущее"), слуги народа Арсений Пушкаренко и Юрий Аристов.

Устинова также добавила, что протокола этого заседания нет, как и видео-фиксации, потому что их бюджетный комитет никогда не ведет.

Что было раньше: 17 июня комитет Верховной Рады по вопросам бюджета на своем заседании не одобрил выделение МВД 2,7 млрд грн из фонда по борьбе с коронавирусом на доплаты работникам, задействованным в борьбе с COVID-19.

Украинская правда

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Темы: коронавирусМВДденьгиГолос
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