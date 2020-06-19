У ЗСУ помер військовий, який хворів на COVID-19

За минулу добу в Збройних силах України зафіксували 11 нових випадків захворювання на коронавірус, один військовослужбовець помер від ускладнень COVID-19.

Джерело: пресслужба командування медичних сил

Дослівно: "У Збройних силах зафіксовано п’ятий летальний випадок від коронавірусу.

У зв’язку із захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 18 червня помер військовослужбовець Збройних Сил України (Львівська область)".

Деталі: Військовослужбовець хворів з 4 червня. Він проходив лікування у Військово-медичному клінічному центрі Західного регіону міста Львова.

Повідомляється, що військовослужбовець мав хронічні супутні захворювання, які потребували лікування вузькопрофільних спеціалістів, тому 10 червня його евакуювали до Національного військово-медичного клінічного центру "ГВКГ" у Києві.

18 червня стан його здоров’я погіршився, реанімаційною бригадою була розпочата інтенсивна терапія, але наступила зупинка серця.

За минулу добу в ЗСУ зареєстрували 11 нових випадків захворювання на COVID-19.

З них у Сарненській центральній районній лікарні знаходиться на лікуванні 1 працівник ЗС України.

Вдома під наглядом медичної служби перебувають 10 осіб (Київська область – 2 військовослужбовця, Вінницька область – 1 військовослужбовець, Волинська область – 1 військовослужбовець та Львівська область 5 військовослужбовців).

Відзначається, що стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Станом 19 червня в ЗСУ зафіксовано 143 особи, які хворіють на COVID-19, одужали за час пандемії 242 особи із ЗСУ.

На ізоляції наразі перебуває 386 військовослужбовців, у 22 осіб термін ізоляції закінчується у найближчі три доби.