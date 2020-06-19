Умер военный ВСУ, который болел COVID-19

За прошедшие сутки в Вооруженных силах Украины зафиксировали 11 новых случаев заболевания на коронавирус, один военнослужащий умер от осложнений COVID-19.

Источник: пресс-служба командования медицинских сил

Дословно: "В Вооруженных силах зафиксирован пятый летальный случай от коронавируса.

В связи с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 18 июня умер военнослужащий Вооруженных Сил Украины (Львовская область)".

Детали: Военнослужащий болел с 4 июня. Он проходил лечение в Военно-медицинском клиническом центре Западного региона Львова.

Сообщается, что у военнослужащего были хронические сопутствующие заболевания, которые нуждались в лечении узкопрофильных специалистов, поэтому 10 июня его эвакуировали в Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" в Киеве.

18 июня состояние его здоровья ухудшилось, реанимационной бригадой была начата интенсивная терапия, но наступила остановка сердца.

За прошедшие сутки в ВСУ зарегистрировали 11 новых случаев заболевания COVID-19.

Из них в Сарненской центральной районой больнице находится на лечении 1 работник ВСУ.

Дома под присмотром медицинской службы находятся 10 человек (Киевская область - 2 военнослужащих, Винницкая область - 1 военнослужащий, Волынская область - 1 военнослужащий и Львовская область 5 военнослужащих).

Отмечается, что состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

По состоянию 19 июня в ВСУ зафиксировано 143 человека, которые болеют на COVID-19, выздоровели за время пандемии 242 человека с ВСУ.

На изоляции сейчас находится 386 военнослужащих, в 22 человек срок изоляции заканчивается в ближайшие трое суток.