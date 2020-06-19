Лідери ЄС вирішили продовжити економічні санкції проти Росії

Лідери ЄС прийняли рішення продовжити економічні санкції проти Росії ще на пів року.

Про це заявила канцлерка Німеччини Ангела Меркель після саміту ЄС, який відбувся у форматі відеоконференції, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Ми разом з Європейською радою вирішили, що санкції будуть продовжені ще на шість місяців" - сказала вона.

За словами канцлерки, прогрес у виконанні Мінських угод Росією виявився недостатнім для скасування чи пом’якшення санкцій.

Президент Європейської ради Шарль Мішель також заявив після відеоконференції про продовження санкцій.

"Ми мали нагоду вислухати Ангелу Меркель щодо останнього розвитку із імплементацією Мінських угод і це означає, що зараз Рада може перейти до продовження санкцій" - сказав він.

Глава МЗС Дмитро Кулеба привітав продовження санкцій, зазначивши, що вони допомагають стримувати агресію Росії"

"Я вітаю сьогоднішнє політичне рішення лідерів ЄС продовжити економічні санкції проти Росії ще на 6 місяців. З 2014 року санкційна політика ЄС допомагає стримувати російську агресію проти України. Санкції посилають чіткий сигнал: Росія повинна повністю виконувати Мінські домовленості" - написав він у Twitter.

Остаточно затвердить продовження санкцій Рада ЄС.

ЄС вдарив по енергетичному, фінансовому та збройовому секторам Росії після того, як Москва анексувала Крим в України в 2014 році і підтримала бойовиків на сході України.

Як повідомлялося, Рада ЄС у четвер продовжила на рік санкції проти Росії, запроваджені у зв'язку з незаконною анексією Криму.