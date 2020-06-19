Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Лідери ЄС вирішили продовжити економічні санкції проти Росії

П'ятниця, 19 червня 2020, 16:09

Лідери ЄС прийняли рішення продовжити економічні санкції проти Росії ще на пів року.

Про це заявила канцлерка Німеччини Ангела Меркель після саміту ЄС, який відбувся у форматі відеоконференції, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Ми разом з Європейською радою вирішили, що санкції будуть продовжені ще на шість місяців" - сказала вона.

За словами канцлерки, прогрес у виконанні Мінських угод Росією виявився недостатнім для скасування чи пом’якшення санкцій.

Президент Європейської ради Шарль Мішель також заявив після відеоконференції про продовження санкцій.

"Ми мали нагоду вислухати Ангелу Меркель щодо останнього розвитку із імплементацією Мінських угод і це означає, що зараз Рада може перейти до продовження санкцій" - сказав він.

Глава МЗС Дмитро Кулеба привітав продовження санкцій, зазначивши, що вони допомагають стримувати агресію Росії"

"Я вітаю сьогоднішнє політичне рішення лідерів ЄС продовжити економічні санкції проти Росії ще на 6 місяців. З 2014 року санкційна політика ЄС допомагає стримувати російську агресію проти України. Санкції посилають чіткий сигнал: Росія повинна повністю виконувати Мінські домовленості" - написав він у Twitter.

Остаточно затвердить продовження санкцій Рада ЄС.

ЄС вдарив по енергетичному, фінансовому та збройовому секторам Росії після того, як Москва анексувала Крим в України в 2014 році і підтримала бойовиків на сході України.

Як повідомлялося, Рада ЄС у четвер продовжила на рік санкції проти Росії, запроваджені у зв'язку з незаконною анексією Криму.

Теми: ЄСсанкціїРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

Усі новини...
ЄС
У Європі розглядають можливість санкцій проти російського алюмінію – ЗМІ
Інформацію про колаборантів, які втекли в ЄС, почали вносити в базу Інтерполу
Грузинська влада звинуватила європейського лікаря у спробі вкрасти аналізи Саакашвілі
Останні новини
19:21
Повітряні сили про зльоти МіГів: Були реальні пуски і фальшцілі, один "Кинджал" збила ППО
19:12
Отруєння студентів у Полтаві: в їжі з їдальні знайшли кишкову паличку
19:10
Німеччина передала Україні другий Patriot з ракетами
19:07
Дипломування моряків: нові правила поширили на рядовий склад
19:00
ФОТО"Працював і вдень і вночі": на Волині хлопець зліпив сніговика висотою у понад 6 метрів
18:50
Премії в "Нафтогазі": ВАКС почав розгляд справи Коболєва по суті
18:44
ППО знищила ракету, яка летіла на Дніпро – Повітряні сили
18:43
У США остаточно схвалили оборонний бюджет: $300 млн в ньому - для України
18:42
Петиція про скасування "правок Лозового" за годину набрала більше 25 тисяч голосів
18:32
ОновленоРосія обстріляла центральну частину Херсона, загинув чоловік
Усі новини...
Реклама: