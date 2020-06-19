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Лидеры ЕС решили продлить экономические санкции против России

Пятница, 19 июня 2020, 16:09

Лидеры ЕС приняли решение продлить экономические санкции против России еще на полгода.

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель после саммита ЕС, который состоялся в формате видеоконференции, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Мы вместе с Европейским советом решили, что санкции будут продлены еще на шесть месяцев", - сказала она.

По словам канцлера, прогресс в выполнении Минских соглашений Россией оказался недостаточным для отмены или смягчения санкций.

Президент Европейского совета Шарль Мишель также заявил после видеоконференции лидеров о продлении санкцій.

"Мы имели возможность выслушать Ангелу Меркель относительно последнего развития с имплементацией Минских соглашений и это означает, что сейчас Совет может перейти к продлению санкций", - сказал он.

Глава МИД Дмитрий Кулеба приветствовал продление санкций, отметив, что они помогают сдерживать агрессию России"

"Я приветствую сегодняшнее политическое решение лидеров ЕС продлить экономические санкции против России еще на 6 месяцев. С 2014 года санкционная политика ЕС помогает сдерживать российскую агрессию против Украины. Санкции посылают четкий сигнал: Россия должна полностью выполнять Минские договоренности", - написал он в Twitter.

Окончательно утвердит продление санкций Совет ЕС.

ЕС ударил по энергетическому, финансовому и оружейном секторах России после того, как Москва аннексировала Крым у Украины в 2014 году и поддержала боевиков на востоке Украины.

Темы: ЕСсанкцииРосcия


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