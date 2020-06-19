Лидеры ЕС решили продлить экономические санкции против России

Лидеры ЕС приняли решение продлить экономические санкции против России еще на полгода.

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель после саммита ЕС, который состоялся в формате видеоконференции, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Мы вместе с Европейским советом решили, что санкции будут продлены еще на шесть месяцев", - сказала она.

По словам канцлера, прогресс в выполнении Минских соглашений Россией оказался недостаточным для отмены или смягчения санкций.

Президент Европейского совета Шарль Мишель также заявил после видеоконференции лидеров о продлении санкцій.

"Мы имели возможность выслушать Ангелу Меркель относительно последнего развития с имплементацией Минских соглашений и это означает, что сейчас Совет может перейти к продлению санкций", - сказал он.

Глава МИД Дмитрий Кулеба приветствовал продление санкций, отметив, что они помогают сдерживать агрессию России"

"Я приветствую сегодняшнее политическое решение лидеров ЕС продлить экономические санкции против России еще на 6 месяцев. С 2014 года санкционная политика ЕС помогает сдерживать российскую агрессию против Украины. Санкции посылают четкий сигнал: Россия должна полностью выполнять Минские договоренности", - написал он в Twitter.

Окончательно утвердит продление санкций Совет ЕС.

ЕС ударил по энергетическому, финансовому и оружейном секторах России после того, как Москва аннексировала Крым у Украины в 2014 году и поддержала боевиков на востоке Украины.