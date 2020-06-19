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Путіна викрили у використанні фальшивої цитати Гітлера

П'ятниця, 19 червня 2020, 20:04

Російський історик Ігор Петров викрив президента РФ Володимира Путіна у використанні несправжньої цитати Адольфа Гітлера у своїй статті про Другу світову війну.

Джерело: "Медуза"

Дослівно в статті Путіна: "Гітлер прямо заявляв: "Наша політика щодо народів, що населяють широкі простори Росії, повинна полягати в тому, щоб заохочувати будь-яку форму незгоди і розколу"".

Деталі: За словами дослідника архівів Петрова, ця цитата насправді не належить лідеру нацистської Німеччини.

Історик зазначив, що хоча Путін не навів у своїй статті джерело цієї цитати, його можна відстежити за іншими публікаціями, де вона використовувалася — це книга Генрі Пікера "Застільні розмови Гітлера", яка визнана в Росії екстремістською.

Петров також зазначив, що аналіз книги Пікера, опублікований у 2019 році, показав, що в ній передаються не автентичні слова Гітлера, а відредаговані заднім числом спогади інших людей.

Путін до Дня перемоги написав на сайті Кремля статтю під назвою "75 років Великої Перемоги: спільна відповідальність перед історією і майбутнім".

У ній, серед іншого, він виправдовує дії Сталіна і пакт Молотова-Ріббентропа, звинувачує європейські країни в боягузтві і спробі залишити Радянський Союз один на один з Німеччиною.

Теми: ПутінГітлер


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