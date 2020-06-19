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Путина уличили в использовании фальшивой цитаты Гитлера

Пятница, 19 июня 2020, 20:04

Российский историк Игорь Петров уличил президента РФ Владимира Путина в использовании ненастоящей цитаты Адольфа Гитлера в своей статье о Второй мировой войне.

Источник: "Медуза"

Дословно в статье Путина: "Гитлер прямо заявлял: „Наша политика в отношении народов, населяющих широкие просторы России, должна заключаться в том, чтобы поощрять любую форму разногласий и раскола"".

Детали: По словам исследователя архивов Петрова, эта цитата на самом деле не принадлежит лидеру нацистской Германии.

Историк отметил, что хотя Путин не привел в своей статье источник этой цитаты, его можно отследить по другим публикациям, где она использовалась — это книга Генри Пикера "Застольные разговоры Гитлера", которая признана в России экстремистской.

Петров также отметил, что анализ книги Пикера, опубликованный в 2019 году, показал, что в ней передаются не аутентичные слова Гитлера, а отредактированные задним числом воспоминания других людей.

Путин ко Дню победы написал на сайте Кремля статью под названием "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим".

В ней, среди прочего, он оправдывает действия Сталина и пакт Молотова-Риббентропа, обвиняет европейские страны в трусости и попытке оставить Советский Союз один на один с Германией.

Темы: ПутинГитлер


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