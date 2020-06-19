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Зловмисник вбив поліцейського під час затримання у Дніпрі

П'ятниця, 19 червня 2020, 21:21
Зловмисник вбив поліцейського під час затримання у Дніпрі

У Дніпрі від вогнепальних поранень загинув поліцейський під час затримання підозрюваного у розбійному нападі.

Джерело: відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

Деталі: Вранці 18 червня повідомили про розбійний напад. Для затримання правопорушника всім оперативникам та нарядам патрульним надали його прикмети та опис автомобіля.

Під час відпрацювання міста поліцейські Шевченківського відділення поліції побачили схожий за описом автомобіль. Для встановлення особи водія вирішили доставити його до відділення поліції.

Вже в автомобілі зловмисник декілька разів вистрілив у поліцейського, який сидів поруч. Поранений 26-річний поліцейський, стікаючи кров‘ю, вихопив зброю у нападника та закував його у кайданки.

Від отриманих поранень правоохоронець помер.

Поліцейського звали Дарвін Потуданський.

 

Українська правда

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Теми: поліціяДніпро
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