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Злоумышленник убил полицейского во время задержания в Днепре

Пятница, 19 июня 2020, 21:21

В Днепре огнестрельных ранений погиб полицейский при задержании подозреваемого в разбойном нападении.

Источник: отдел коммуникации полиции Днепропетровской области

Детали: Утром 18 июня, сообщили о разбойном нападении. Для задержания правонарушителя всем оперативникам и нарядам патрульным предоставили его приметы и описание автомобиля.

Во время отработки города полицейские Шевченковского отделения полиции увидели похожий по описанию автомобиль. Для установления личности водителя решили доставить его в отделение полиции.

Уже в автомобиле злоумышленник несколько раз выстрелил в полицейского, который сидел рядом. Раненый 26-летний полицейский, истекая кровью, выхватил оружие у нападающего и заковал того в наручники.

От полученных ранений правохранитель умер скончался.

Полицейского звали Дарвин Потуданский.

 

Украинская правда, обновлено
Темы: полицияДнепр


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