Злоумышленник убил полицейского во время задержания в Днепре
В Днепре огнестрельных ранений погиб полицейский при задержании подозреваемого в разбойном нападении.
Источник: отдел коммуникации полиции Днепропетровской области
Детали: Утром 18 июня, сообщили о разбойном нападении. Для задержания правонарушителя всем оперативникам и нарядам патрульным предоставили его приметы и описание автомобиля.
Во время отработки города полицейские Шевченковского отделения полиции увидели похожий по описанию автомобиль. Для установления личности водителя решили доставить его в отделение полиции.
Уже в автомобиле злоумышленник несколько раз выстрелил в полицейского, который сидел рядом. Раненый 26-летний полицейский, истекая кровью, выхватил оружие у нападающего и заковал того в наручники.
От полученных ранений правохранитель умер скончался.
Полицейского звали Дарвин Потуданский.
Схиляємо голови у скорботі— Національна Поліція (@NPU_GOV_UA) June 19, 2020
Усі поліцейські держави висловлюють щирі співчуття рідним та близьким загиблого поліцейського Дарвіна Потуданського
Оперуповноважений проявив справжній героїзм та мужність під час затримання зловмисника у Дніпрі, адже затримав його ціною свого життя. pic.twitter.com/rZNZooIb2x